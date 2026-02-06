「TGC in あいち・なごや」Leminoで無料生配信決定 ME:I・岩田剛典・しなこ・宮世琉弥ら出演
【モデルプレス＝2026/02/06】2月15日、IGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が、Leminoで無料生配信されることが決定した。
「TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC）」は、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をコンセプトに、2005年の初開催以来、ファッション・音楽・エンターテインメントを融合させた日本最大級のファッションイベントとして進化を続けてきた。その地方開催として注目を集める「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催される。
そして、本イベントの模様を、ドコモの映像配信サービス「Lemino」にて生配信することが決定。本公演には、ME:Iをはじめ、岩田剛典（GAN）、しなこ、宮世琉弥といった、音楽・カルチャーシーンを牽引する豪華アーティストが出演する。ライブパフォーマンスはもちろん、人気モデルやゲストが登場するランウェイ、ここでしか観られないスペシャルステージまで、会場の熱気と興奮をリアルタイムで届ける。（modelpress編集部）
【出演（※50音順）】
＜ゲストモデル＞
嵐莉菜、安⻫星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山崎天（櫻坂46／※「崎」は正式には「たつさき」）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか
＜モデル＞
今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション）、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな
＜ゲスト＞
WEESA（PSYCHIC FEVER）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 他
＜メインアーティスト＞
izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他
オープニングアクト：ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A
＜MC＞
ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
【配信日時】
生配信 2026年2月15日（日）開場13：00 開演13：20 終演20：30（予定）
※再放送／アーカイブはございません
【配信形態】
「Lemino」にて無料配信
