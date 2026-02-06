松本潤、パリの街に降臨 弾丸旅ショットが話題「街並みが似合いすぎる」「オーラすごい」
【モデルプレス＝2026/02/06】嵐の松本潤が、2月6日までに自身のInstagramを更新。フランス・パリを訪れた際の様子を公開した。
【写真】42歳国民的アイドル「オーラすごい」パリでのプライベートショット
先日の投稿で「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」と報告していた松本。「旅の1番の目的はどうしても観たかったリヒター展」と現代アートの巨匠であるゲルハルト・リヒターの作品を鑑賞したことを明かし、「自分もまだまだチャレンジしていかなければ。勇気をもらいました」とつづっていた。
また「パリ散歩」「ベタな所もなるべく歩いてのんびり」と記し、パリの街を散歩する様子を投稿。両岸に美しい建築物が建ち並ぶ川を背にポーズを決める写真では、松本のスタイルの良さと存在感が際立っていた。「石上純也さんの作品も見てきましたー！タレルの作品もやはり素敵でした！」とルーヴル美術館の近くを散歩する自然体のショットなども載せていた。
この投稿に「パリの街並みが似合いすぎる」「絵になる」「オーラすごい」「旅を楽しんでるのが伝わる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆松本潤、パリ満喫ショット披露
◆松本潤の投稿に「街並みが似合いすぎる」と反響
