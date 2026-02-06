¡Ú NEWS¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥ ¡Û¥Û¥é¡¼ÉñÂæ¤Ë¼ç±é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¡×à´Ñ¤¿¿Í¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡×Í§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ËÍè¤Æá
NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö2»þ22Ê¬ ¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î½éÆü¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¦±é¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡¢¾¾ÈøÍ¡¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²È¤ÇËèÈÕ2»þ22Ê¬¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉúÀþ¤À¤é¤±¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
°Ï¤ß¼èºà¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ïà¥´¡¼¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥Û¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡Ö2»þ22Ê¬¡×¤À¤±´¶¤¸¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ðá¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿3Ì¾¤È¤Ï½é¶¦±é¡£·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ïà¥Û¥é¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¸½¾ì¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿à¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ª¤µ¤ó¤âà¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï½é¶¦±é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÌÜÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëá¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÆîÂô¤µ¤ó¤¬à·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¡ÊÊÌ¤Î¡ËµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿á¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ºîÏ¢Â³¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö²ÃÆ£ÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¸«¤¿µÓËÜ¤Î°õ¾Ý¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢àµÓËÜ¤òºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤á¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËàÉñÂæ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤·¡¢¤ä¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÇò¤¯±é¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤·Á¤Ë¤Ê¤êº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿á¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ïà°ìÅÙ´Ñ¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆóÅÙ¤â»°ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢´Ñ¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤·Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
