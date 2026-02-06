研ナオコ、義姉の手作り“ワンホールチーズケーキ”に感激「めっちゃ美味しそう」「上手ですね」
歌手でタレント・研ナオコ（72)が4日、自身のブログを更新。義姉の“手作り”ワンホールチーズケーキを披露した。
【写真】「めっちゃ美味しそう」義姉の手作り“ワンホールチーズケーキ”を披露した研ナオコ
研は「兄夫婦からのプレゼント」とつづり、きれいにラッピングされたワンホールのチーズケーキを紹介。見事に美しい焼き色のついた、義姉の「自家製チーズケーキ」を披露した。
「兄から一言『お口に合いますでしょうか？』」と仲むつまじいきょうだい間でのやりとりを明かし、「とっても美味しくいただきました いつも有難う」と感謝の言葉をつづった。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「上手ですね」「楽しいお兄様ですね」などの声が寄せられている。
