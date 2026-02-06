元放送作家の長谷川良品氏が6日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）東京13区から立候補している自民党の土田慎前衆院議員（35）が「国民の皆さんに汗を流して、場合によっては血を流していただかないといけない」などと語る切り抜き動画がXで拡散されたことを受け、私見を述べた。

土田氏は1月31日に出演したネット討論会で、医療制度や安全保障など日本が抱えるさまざまな課題への取り組みに向け「国民の皆さんに汗を流して、場合によっては血を流していただかないといけない」と語った動画がXで拡散されていた。

拡散された一部の動画では発言の前後の文脈が省かれていたこともあり、物議をかもしていたが、土田氏は自身のXで、一般ユーザーからの「まさか戦争になってもやむなしってこと？」ととの問いに対し、「こちら大きな誤解を生んでいるようですが、こんなに素晴らしいインフラ等、日本を次の世代にもバトンタッチしていく為には痛みも伴う構造改革をしないといけない、という意図での発言です」と真意を説明。「当然、戦争を起こさせないのが政治家の1番の仕事だと矜持を持って日頃から活動しておりますので、ご指摘いただいている内容とは全く異なる文脈です。一部ではなく全体と文脈を見ていただけますとその意図も伝わると思います。よろしくお願い申し上げます」と返した。

長谷川氏は、土田氏の釈明を受けた上で「誤解どころか観測気球にさえ感じた」と私見を述べ、「仮に誤解だとしてこんな不穏な表現をわざわざ使う意味が分からない」と疑問を呈した。