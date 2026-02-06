子猫の前で「恐ろしい曲」を演奏してみたら…意外な行動に驚き 「ちゃんと理解してる」「最後ちょこっと参加したｗ」
「猫の前で恐ろしい曲を弾く主」
そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、ピアノの前に座った飼い主さんの膝の上にちょこんとのった「うに」くん（生後5カ月・男の子）。冒頭では、飼い主さんを見上げるうにくんの背中が映ります。そうして飼い主さんが演奏を始めたのは、世界中で親しまれている曲「猫踏んじゃった」。ピアノの音が聞こえると、うにくんはくるっと振り返ります。
そして、「何が始まったのかな？」と言いたげに正面を向いて座り直すうにくん。
飼い主さんの手をじっと観察しているように見えます。
次の瞬間、前足を伸ばして鍵盤をちょいちょい。
演奏はいよいよラストへ。
猫が逃げていくような幕切れを迎えると―うにくんは、きょとんとした表情を浮かべながら、じっとピアノを見つめました。
この一部始終が公開されると、4.8万件超の“いいね”が集まり、「ナイスコラボ」「猫も弾けちゃった！」など、興奮の声が続々と寄せられています。Xユーザー・こぴさん（@kopichan_）にお話を伺いました。
初めて一緒に演奏を楽しんだひととき
ーー撮影時の状況を教えてください。
「うにの前でピアノを弾くことはよくあります。普段は私の演奏を聴きながらソファで寝ていることが多いのですが、膝の上でここまで落ち着いて聴いてくれたのは初めてでした」
ーー演奏中の様子を見た感想は？
「なぜかこの時は甘えん坊モードでした。膝の上でじっと私の手元を見つつ、ピアノは押して音を出すものだとちゃんと理解してから弾いているような仕草が愛おしくて、音を『聴いている』というより、一緒に時間を共有してくれているように感じました」
ーー演奏後、どうなりましたか。
「演奏が終わったあとは、少しだけ鍵盤の上を気にするような仕草を見せてから、満足したのか定位置のソファに戻りました」
ーーふだんはどんな性格ですか。
「とても甘えん坊で、人のそばにいるのが好きな性格です。こちらの様子をよく観察していて、話しかけると目を合わせてくれたり、お風呂もトイレもついてきてくれます。気づくとすぐ近くでくつろいでいることが多く、寝る時も布団に入るとゴロゴロ言いながら滑り込んできます（笑）。今回のように膝の上でじっとしている姿からも、安心できる場所だと感じてくれているのかなと思います」
リプライ欄には、かわいすぎる共演に悶絶する声が寄せられています。
「ナイスコラボ」
「こういうの好きw」
「失神級にかわいい」
「踏んだらダメにゃっ！」
「猫ちゃん弾きたそうwww」
「ソワソワしてるのかわいい」
「ラスト、猫も弾けちゃった！」
「最後ちょこっと参加してるwww」
「踏まれる前に踏んでやる（膝にのる）」
「途中、袖で見えなくなるところが好きです」
「手元見ながら真似して押してません？ 天才すぎる」
「手で押すものだって考えてマネしたんだね！かしこい子だ〜」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）