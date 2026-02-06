¡Ö°ì½ï¤Î³ØÀ¸À¸³èÁ÷¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÁÒ²Ê¥«¥ÊàÉ¨¾å15¥»¥ó¥ÁÀ©Éþ»Ñá¤òº´ÌîÍ¦ÅÍÀä»¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁÇÂ¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö38ºÐ¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤ï¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤â¸À¤¨¤Í¡Á¡×
É¨¾å15¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê(38)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿àÄ¶¥ß¥Ë¾æÀ©Éþ»Ñá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª27¡×¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÒ²Ê¡£5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢É¨¾å15¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁÒ²Ê¤Î»Ñ¤Ë¡Ö38ºÐ¤Ç¤³¤ÎÉ¨¡ªåºÎï¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤â¸À¤¨¤Í¡Á¡Á¡×¡ÖÁÇÂ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÓ¤¬¤Û¤½¡¼¤¤¡×¡Ö20Âå¤Ç»þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó38ºÐ¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤ï¡¢¤º¤ë¤¤(¾Ð)¡×¡Ö¤Þ¤ÀJK¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÉ¨¤ò½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¶Ã°ÛÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤â¡ÖÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤ÎÀ©Éþ¤Ï¤³¤Á¤é ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å´¶ ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÀ©Éþ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁÒ²Ê¤Ï5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ËÀ©Éþ»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¶¦¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖM!LK¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Î³ØÀ¸À¸³èÁ÷¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£