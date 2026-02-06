ハイレベルなブンデスリーガで活躍している（左から）伊藤、堂安、佐野。(C)Getty Images

　ブンデスリーガの公式インスタグラムが現地２月５日、同リーグでプレーする日本人選手のベストイレブンを公開した。

　1678万人ものフォロワーを誇る同アカウントは「もし代表チームをブンデスリーガの選手だけで構成したら...我々運営は最善を尽くしたが、見た目以上に難しい作業だった。どのチームが最強だと思う？」と質問を投げかける形で経緯を説明。日本版に加え、ベルギー版、オランダ版、デンマーク版、スイス版、オーストリア版を作成した。
 
　真っ先に紹介された日本版のシステムは、４−３−２−１。以下の11人が名を連ねた（右サイドの選手から順に表記）。

GK
ミオ・バックハウス（日本名は長田澪／ブレーメン）

DF
菅原由勢（ブレーメン）
町田浩樹（ホッフェンハイム）
伊藤洋輝（バイエルン）
小杉啓太（フランクフルト）

MF
川粼颯太（マインツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
佐野海舟（マインツ）

シャドー
鈴木唯人（フライブルク）
堂安律（フランクフルト）

FW
町野修斗（ボルシアMG）

　この投稿は注目を集め、ファンから「タカイは？」「日本にはアンドウもいる」「コスギの代わりにタカイかアンドウを入れ、イトウを左に動かしては？」といったコメントが寄せられている。

　今回選ばれた選手以外にも高井幸大、安藤智哉、塩貝健人ら多くの日本人選手がドイツでプレーしており、層の厚さが改めて分かる結果となった。ちなみにブンデス公式は「ブンデスリーガには27人のフランス人選手がいるが、GKがいない」と記し、フランス版を作らなかった理由も伝えている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

