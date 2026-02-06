堂安律、佐野海舟、伊藤洋輝…リーグ公式がブンデス日本人ベスト11を作成！ベルギー版やオランダ版などと比べ「どれが最強？」
ブンデスリーガの公式インスタグラムが現地２月５日、同リーグでプレーする日本人選手のベストイレブンを公開した。
1678万人ものフォロワーを誇る同アカウントは「もし代表チームをブンデスリーガの選手だけで構成したら...我々運営は最善を尽くしたが、見た目以上に難しい作業だった。どのチームが最強だと思う？」と質問を投げかける形で経緯を説明。日本版に加え、ベルギー版、オランダ版、デンマーク版、スイス版、オーストリア版を作成した。
真っ先に紹介された日本版のシステムは、４−３−２−１。以下の11人が名を連ねた（右サイドの選手から順に表記）。
GK
ミオ・バックハウス（日本名は長田澪／ブレーメン）
DF
菅原由勢（ブレーメン）
町田浩樹（ホッフェンハイム）
伊藤洋輝（バイエルン）
小杉啓太（フランクフルト）
MF
川粼颯太（マインツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
佐野海舟（マインツ）
シャドー
鈴木唯人（フライブルク）
堂安律（フランクフルト）
FW
町野修斗（ボルシアMG）
この投稿は注目を集め、ファンから「タカイは？」「日本にはアンドウもいる」「コスギの代わりにタカイかアンドウを入れ、イトウを左に動かしては？」といったコメントが寄せられている。
今回選ばれた選手以外にも高井幸大、安藤智哉、塩貝健人ら多くの日本人選手がドイツでプレーしており、層の厚さが改めて分かる結果となった。ちなみにブンデス公式は「ブンデスリーガには27人のフランス人選手がいるが、GKがいない」と記し、フランス版を作らなかった理由も伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】このメンバーでW杯も戦える？日本をはじめ各国のブンデス戦士ベストイレブンをチェック
