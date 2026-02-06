【キーウ＝倉茂由美子】６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪。

ロシアによる侵略はまもなく４年を迎え、困難な環境で競技を続けてきたウクライナ人選手４６人が大会に挑む。ウクライナ支援や停戦を巡って国際社会の対応が揺らぐ中、選手は「ウクライナが戦い続けていることを世界に思い起こしてほしい」と訴えている。

スマートフォンで届いた「どこにいてもあなたが見える」

フィンランド中部ラウカーにあるスケート場。１月上旬、ここを拠点にするウクライナ人の男子フィギュアスケート選手、キリロ・マルサク選手（２１）が優しいバラードに合わせてしなやかなステップや高さのあるジャンプを次々と繰り広げた。

曲は盲目のイタリア人歌手アンドレア・ボチェッリと息子が、親子の絆を歌った「フォール・オン・ミー」。ウクライナ東部で戦う父アンドリーさん（５０）が、戦闘の前線からスマートフォンで贈ってくれた曲だ。

＜目を閉じれば、どこにいてもあなたが見える＞。歌詞に込められた父の思いに胸を打たれ、今季のショートプログラムの曲に選んだ。「離れていても、氷上で一緒に戦っている気持ちになれる。この五輪を父にささげたい」

１７歳で出国、拠点求めて転々

２０２２年２月、露軍の侵略が勃発した。戒厳令では当時、１８歳以上の男性は出国が禁止されたが、１７歳だったマルサク選手は出国できた。両親を首都キーウに残し、姉（２７）とポーランドへ避難。競技団体の支援でスケート場や宿泊場所を無料で提供してもらったが、夏になるとリンクが閉鎖された。

練習場所と指導者を求め、単身ラトビアへ移った後、フィンランドでの夏合宿で、現在師事するアリナ・マイヤー・ベルタネンさん（３９）に出会った。ウクライナでの自主性や技術を重視した指導とは異なり、規律を重んじ基礎をたたき込む指導。「ここに残って練習させてほしい」と訴え、コーチの夫バルターさん（３８）の実家に寝泊まりしながら、家族ぐるみのサポートを受けた。

「一家は第２の家族。受け入れてもらえなければ今の自分はない」と断言する。侵略後に国外に逃れたスケート仲間の多くは、避難先での生活と両立できず、次々と引退していった。

次々に届く悲報「ベスト尽くすだけ」

新たな練習環境は確立できたものの、母国からは次々と悲報がもたらされた。

２４年秋、アンドリーさんが徴兵され、前線に派遣された。戦況は厳しく、同じ部隊の兵士も大勢が戦死した。出身地の南部ヘルソンでは、自宅があるマンションがミサイル攻撃を受け、自身の原点だったスケート場や学校も破壊された。母ゾヤさん（５１）が残るキーウも、ミサイルや無人機攻撃にさらされる。

心労が蓄積して精神が不安定になり、昨年夏には心理療法を受け、服薬した時期もあった。それでも、父からの曲や母の手製の衣装に力をもらい、「五輪でウクライナの存在を示す」との強い使命感で出場を勝ち取った。

五輪には個人の中立選手（ＡＩＮ）としてロシア人のピョートル・グメンニク選手も出場する。「侵略国のいかなる選手も出場すべきではない」との思いは揺るがないが、こう固く決意している。「僕と家族、そしてウクライナの人々の切なる思いを世界中に感じてもらうため、自分の演技でベストを尽くすだけだ」