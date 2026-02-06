◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 村田昴―ガブリエル・サンティシマ（７日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が７日、東京・後楽園ホールで３度目の防衛戦に臨む。６日は都内で前日計量が行われ、村田が５５・３キロ、挑戦者の同級１１位ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）が５５・０キロでクリアした。

１０戦１０勝１０ＫＯのパーフェクトレコードを誇る村田は「ＫＯは周りのみんなも求めていると思うし、自分の中でもやっぱり意識し始めている。そこはやっぱり一戦一戦で、先を見過ぎたらダメだが、連続ＫＯの日本記録も近づいてきているんで、一戦一戦しっかり積み上げていきたいなと思っています」。所属ジムの代表を務める浜田剛史氏、渡部あきのり氏、比嘉大吾の３人が持つ１５連続ＫＯの日本記録も見据えた。

５月、元ＩＢＦ世界同級王者・小国以載（角海老宝石）を６回１分４２秒ＴＫＯで下して２度目の防衛に成功して以来、９か月ぶりのリングとなる。「（前戦から）間は空いたが、その分、自分の課題としていることがたくさん練習できた。課題としているディフェンス面や、攻め方など、細かい部分をしっかりできた。進化した姿を明日、見せられるかなと思っています」と自信をみなぎらせた。

世界ランキングはＷＢＡ・ＷＢＣ７位、ＷＢＯ１０位、ＩＢＦ１４位につける。同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は、年内にも５階級制覇を目指しフェザー級に転向する可能性がある。「今年は階級的にもベルトが動くと思う。そこで取り残されないように、自分がしっかり先頭を行く気持ちでやっていきたい」と話し、「世界に向けて、今年は大事な年だなと思っている。今年一番最初の試合なんで、油断せず、しっかり気合を入れて、明日はしっかり倒して勝ちたいなと思っています」と２６年初戦への意気込みを語った。

２４年１２月に結婚し、昨年１０月には第１子となる長女・麗羽（うるは）ちゃんが誕生した。「子供が生まれる前から『負けることは絶対できない』と思っていた。そこは変わりはないが、やっぱり守るものが増えた分、今回も試合に向けて気合を入れて頑張ることができた。より一層、しっかり戦いたいなと思っています」とパパの自覚ものぞかせた。

対するサンティシマは、２０年２月にＷＢＯ世界同級王座に挑戦経験があり藤田健児（帝拳）、堤駿斗（志成）ら多くの日本人と対戦しているジョー・サンティシマの実弟。９勝（７ＫＯ）１敗１分けの戦績を誇るサウスポーのホープだ。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。