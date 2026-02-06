【ファミリーマート×「原神」コラボ】 2月10日より順次展開

ファミリーマートは、オープンワールドRPG「原神」とコラボレーションした「FAMIMA CAFÉ」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,000店にて2月10日より数量限定で展開する。

本コラボでは「原神」のキャラクターの「パイモン」をはじめ、「嘉明（ガミン）」、「胡桃（フータオ）」、「香菱（シャンリン）」のオリジナル描きおろしイラストを「FAMIMA CAFÉ」ブレンドM・カフェラテMのカップにデザインして展開。

その他、ファミリーマート限定のコラボグッズや、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にてファミマ限定のブロマイドやポスター、ステッカーの販売も予定している。

ファミリーマート限定「原神」デザインコーヒーカップ

【デザインカップ対象商品】Mサイズ（赤色カップ）：ブレンドM、カフェラテM

【展開開始日】2月10日から順次

【実施地域】全国 ※沖縄県を除く

※カップのデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※店舗により「FAMIMA CAFÉ」およびコラボカップを取り扱っていない場合があります。

※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合がございます。

ファミマ限定ブロマイドやポスターを「ファミマプリント」で発売！

【商品名】原神 コラボ描きおろしキービジュアル ブロマイド・ポスター

【仕様】L判・2L判：写真紙、ポスター：A4光沢紙

【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）、ポスター600円（税込）

【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】描きおろしキービジュアルを使用したブロマイド・ポスターです。

【商品名】原神 コラボ描きおろしブロマイド

【仕様】L判・2L判：写真紙

【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）

【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】全4種類からお好きなブロマイドを印刷できます。

【商品名】原神 コラボ描きおろしキャラクターステッカー

【仕様】2L判：シール紙

【価格】2L判500円（税込）

【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】描きおろしSDキャラクターを使用したステッカーです。

ファミマ限定の「原神」オリジナルグッズが登場！

【商品名】原神 アクリルスタンドキーホルダー

【価格】1,320円

【発売日】2月13日10時～

【種類数】全4種

【サイズ】

約H100ｍｍ×W120mm

本体：約H90mm×W76mm

台座：約H54mm×W54mm

※キャラクターによりサイズが異なります

【素材】アクリル3mm厚、ボールチェーン（金属）

【内容】原神のキャラクターがデザインされたキーホルダーです。全4種の販売となります。

【商品名】原神 クリアファイル

【価格】440円

【発売日】2月13日10時～

【種類数】全5種 （集合・キャラ）

【サイズ】A4

【材質】PP

【内容】原神のキャラクターがデザインされたクリアファイルです。全5種の販売となります。

【商品名】原神 ステンレスサーモタンブラー 360ml

【価格】2,750円

【発売日】2月13日10時～

【種類数】全1種

【サイズ】容量360ml

【材質】ステンレス鋼

【内容】原神のキャラクターがデザインされたタンブラーです。全1種の販売となります。

(C)COGNOSPHERE

※「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。