ファミリーマート×「原神」コラボが2月10日より開催。原神のキャラクターがデザインされたコーヒーカップが数量限定で登場
ファミリーマートは、オープンワールドRPG「原神」とコラボレーションした「FAMIMA CAFÉ」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,000店にて2月10日より数量限定で展開する。
本コラボでは「原神」のキャラクターの「パイモン」をはじめ、「嘉明（ガミン）」、「胡桃（フータオ）」、「香菱（シャンリン）」のオリジナル描きおろしイラストを「FAMIMA CAFÉ」ブレンドM・カフェラテMのカップにデザインして展開。
その他、ファミリーマート限定のコラボグッズや、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にてファミマ限定のブロマイドやポスター、ステッカーの販売も予定している。
ファミリーマート限定「原神」デザインコーヒーカップ
【デザインカップ対象商品】Mサイズ（赤色カップ）：ブレンドM、カフェラテM
【展開開始日】2月10日から順次
【実施地域】全国 ※沖縄県を除く
※カップのデザインをお選びいただくことはできません。
※数量限定、なくなり次第終了となります。
※店舗により「FAMIMA CAFÉ」およびコラボカップを取り扱っていない場合があります。
※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合がございます。
ファミマ限定ブロマイドやポスターを「ファミマプリント」で発売！
【商品名】原神 コラボ描きおろしキービジュアル ブロマイド・ポスター
【仕様】L判・2L判：写真紙、ポスター：A4光沢紙
【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）、ポスター600円（税込）
【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分
【発売地域】全国
【販売方法】選択方式
【内容】描きおろしキービジュアルを使用したブロマイド・ポスターです。
【商品名】原神 コラボ描きおろしブロマイド
【仕様】L判・2L判：写真紙
【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）
【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分
【発売地域】全国
【販売方法】選択方式
【内容】全4種類からお好きなブロマイドを印刷できます。
【商品名】原神 コラボ描きおろしキャラクターステッカー
【仕様】2L判：シール紙
【価格】2L判500円（税込）
【発売期間】2月10日10時～3月29日23時59分
【発売地域】全国
【販売方法】選択方式
【内容】描きおろしSDキャラクターを使用したステッカーです。
ファミマ限定の「原神」オリジナルグッズが登場！
【商品名】原神 アクリルスタンドキーホルダー
【価格】1,320円
【発売日】2月13日10時～
【種類数】全4種
【サイズ】
約H100ｍｍ×W120mm
本体：約H90mm×W76mm
台座：約H54mm×W54mm
※キャラクターによりサイズが異なります
【素材】アクリル3mm厚、ボールチェーン（金属）
【内容】原神のキャラクターがデザインされたキーホルダーです。全4種の販売となります。
【商品名】原神 クリアファイル
【価格】440円
【発売日】2月13日10時～
【種類数】全5種 （集合・キャラ）
【サイズ】A4
【材質】PP
【内容】原神のキャラクターがデザインされたクリアファイルです。全5種の販売となります。
【商品名】原神 ステンレスサーモタンブラー 360ml
【価格】2,750円
【発売日】2月13日10時～
【種類数】全1種
【サイズ】容量360ml
【材質】ステンレス鋼
【内容】原神のキャラクターがデザインされたタンブラーです。全1種の販売となります。
【原神×ファミリーマート コラボ開催🎉】- ファミリーマート (@famima_now) February 6, 2026
今だけ！『原神』デザインのコーヒーカップが
FAMIMA CAFÉに登場！
描きおろしキャラクターは全4種！
誰のカップに出会えるかは店頭でのお楽しみ🙌
ファミリーマート限定のオリジナルグッズや
ファミマプリントも見逃すな👀#原神ファミマ… pic.twitter.com/1Ov2Lh4gQY
