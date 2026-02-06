アジア株 貴金属に振り回される 豪州株は銀と追加利上げ観測のダブルパンチ アジア株 貴金属に振り回される 豪州株は銀と追加利上げ観測のダブルパンチ

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株下落、貴金属に振り回される 豪州株は銀と追加利上げ観測のダブルパンチ



東京時間14:01現在

香港ハンセン指数 26501.82（-383.42 -1.43%）

中国上海総合指数 4080.31（+4.40 +0.11%）

台湾加権指数 31712.57（-88.70 -0.28%）

韓国総合株価指数 5014.34（-149.23 -2.89%）

豪ＡＳＸ２００指数 8703.50（-185.72 -2.09%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82975.94（-337.99 -0.41%）



アジア株は上海を除いて下落。貴金属急落とナスダック3日続落を受け投資家心理が悪化している。MSCIアジア太平洋インデックスは週間ベースで2.5%近く下げ昨年12月19日以来の大幅な下げとなっている。



きょうもアジア市場では銀価格が一時急落、1月29日の史上最高値121.65ドルから数日で40%超下落。金やパラジウム、プラチナも大幅下落、原油価格も追随して下落した。



春節大型連休を前に中国の投資家やファンドが利益を確定しているとの声が聞かれる。銀は市場規模が金よりも小さいため変動が激しいが、それでもここ数日の動きは異常だ。もはやカジノ状態で銀の急騰・暴落にかけ売買する投資家も多いという。スポット銀は朝の急落を帳消しにしているが、いつ再び急落するかわからない。



ウォーシュ次期FRB議長の政策方針を確認するまでは貴金属を中心に金融市場は不安定な動きが続く見通し。トランプ米大統領はFRBに対し大幅利下げを要求していることからウォーシュ氏は積極的に利下げに動くはずだが…。 クック理事らFRB当局者はさらなる利下げに消極的だ。



豪州株は貴金属下落と豪中銀利上げ観測のダブルパンチで昨年11月以来の日中下落率を記録。すべての業種が下落している。



ブロック豪中銀総裁はインフレが中銀目標範囲に戻るのは27年半ば以降と予想。需要の伸びが予想よりも強く供給の伸びが依然として限定的であれば、インフレが持続する可能性が高いと述べた。先日の豪中銀会合は予想外にタカ派だったため早期の追加利上げ観測が高まっており、年内さらに2回の利上げが予想される。



上海株は小幅高、14日からの春節大型連休を前に中国当局が市場の鎮静化を図る可能性がある。



市場では政府系ファンド「国家隊」が株式下支えに動くとの期待が広がっている。大型連休に伴う消費拡大期待の買いも継続。中国政府は休みを昨年より1日多く設定、消費回復を狙う。

外部サイト