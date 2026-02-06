Suchmosが豪華対バンツアーの開催を発表 東京公演は藤井 風と2Days
Suchmosが5月から国内9都市18公演となる『The Blow Your Mind TOUR 2026』の開催を発表。Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて開催する対バン形式でのライブツアーとなる。
【写真】豪華…！Suchmos『The Blow Your Mind TOUR 2026』共演者
同ツアーは2020年に開催予定であったが、世界的なパンデミックの影響により開催中止を発表。昨年の活動再開を経て約6年ぶりのリベンジとなっており、多様な音楽性をルーツに持った彼らならではのバラエティに富んだアーティストが揃うステージとなる。
ゲストアーティストには、神奈川公演にIO、愛知公演にGLIM SPANKY、大阪公演にくるり、福岡公演に長岡亮介、北海道公演にcero、宮城公演にハナレグミ、広島公演にGRAPEVINE、新潟公演にThe Birthday、東京公演に藤井 風の出演が決定している。
各公演のオフィシャルチケット先行はあす7日午前10時よりスタートする。
■『The Blow Your Mind TOUR 2026』スケジュール
5月14日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：IO
5月15日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：IO
5月20日（水）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：GLIM SPANKY
5月21日（木）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：GLIM SPANKY
5月26日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：くるり
5月27日（水）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：くるり
5月29日（金）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：長岡亮介
5月30日（土）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 17：00／START 18：00
ゲスト：長岡亮介
6月4日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：cero
6月5日（金）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：cero
6月13日（土）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：ハナレグミ
6月14日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17：00／START 18：00
ゲスト：ハナレグミ
6月20日（土）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：GRAPEVINE
6月21日（日）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
OPEN 17：00／START 18：00
ゲスト：GRAPEVINE
6月25日（木）新潟・LOTS
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：The Birthday
6月26日（金）新潟・LOTS
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：The Birthday
7月1日（水）東京・Zepp Haneda
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：藤井 風
7月2日（木）東京・Zepp Haneda
OPEN 18：00／START 19：00
ゲスト：藤井 風
