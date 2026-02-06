トピーが後場急騰し昨年来高値を更新、構造改革進め４～１２月期営業益は９９％増

トピー工業<7231.T>は後場急騰し、昨年来高値を更新している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２１９８億１２００万円（前年同期比１．４％減）、営業利益が５９億１２００万円（同９９．１％増）となった。大幅増益で、通期計画に対する営業利益の進捗率は８４％に上り、業績の上振れを期待した買いが入った。



同社は自動車や建築用のホイールなどを製造・販売する自動車・産業機械部品セグメントを主力とする。同事業で構造改革や持続可能な販売価格の形成などを進めたことで、セグメント利益が３．５倍へと拡大し全体を牽引した。



なお、トピーは同時に子会社リンテックスの傘下、輪泰科斯（広州）汽車零配件の譲渡を中止すると開示した。譲渡先に契約上の義務違反が生じたという。



出所：MINKABU PRESS