timeleszが、ニューアルバム『MOMENTUM』を4月29日にリリースする。

新体制2作目となる本作は、新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにしたものとなる。

本作には、ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJPOP13曲を収録。通常盤のDISC2には、現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれたメンバーでユニットを組み、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ初のユニット曲や、“休息”をコンセプトにした8人曲「あくび」を含めた全4曲が収録される。

初回限定盤Aの特典映像には、ダブルリード曲「GOOD TOGETHER」、「4分間だけ時間をください」のMVと両曲のレコーディングからMV撮影を追いかけたメイキング映像に加えて、ジャケット撮影のビハインド映像を収録。初回限定盤Bには、通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」のMVの計4本に加え、スペシャルバラエティ映像も収められる。また、3形態同時予約購入特典として、トレーディングカード8枚セットと、作品に収まりきらない特典映像がプレゼントされる。詳細は後日発表予定だ。

さらに、本作を携えて全国アリーナツアーの開催も決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）