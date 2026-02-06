槙野監督就任の藤枝、キャプテンとリーダーシップグループメンバーを発表
藤枝MYFCは6日、DF中川創がキャプテンを担当することを発表した。中川は昨季に続く主将担当。クラブを通じて「大きな変化、新しいスタートの中、チームキャプテンを務めさせていただきます。多くの期待を背負う覚悟と責任を持ち、強く結果を残せるチームへと成長するために、自分の全力を尽くします」とコメントした。
槙野智章監督が就任した藤枝は「チームを代表するリーダーとして各選手の意見や考えを集約し、監督・コーチ陣とのすり合わせを行うことで、全員が同じ目線でチーム活動や意思決定を支えていくための組織」としてリーダーシップグループを採用。MF梶川諒太、MF杉田真彦、DF森侑里、MF岡澤昂星がチームを支える。
なお梶川は選手会長も担当する。
槙野智章監督が就任した藤枝は「チームを代表するリーダーとして各選手の意見や考えを集約し、監督・コーチ陣とのすり合わせを行うことで、全員が同じ目線でチーム活動や意思決定を支えていくための組織」としてリーダーシップグループを採用。MF梶川諒太、MF杉田真彦、DF森侑里、MF岡澤昂星がチームを支える。
なお梶川は選手会長も担当する。