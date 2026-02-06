CLIEVY（クリビー）とKEEN（キーン）からなる男性2人組シンガーソングライターユニット・C&K（シーアンドケー）が、公式Instagramを更新。日本テレビ系『しゃべくり007』の収録後に撮影された、Snow Manの目黒蓮との記念ショットを公開し、注目を集めている。

■C&Kと並び笑顔を見せる目黒蓮

投稿では、スーツ姿のCLIEVYとKEENの間に立ち、柔らかな笑顔を見せる目黒の姿が披露された。目黒はキャメルカラーのシャツをダークブラウンのパンツにインした着こなしで登場し、ふたりを称えるように手を差し出すようなポーズを取っている。

1月26日放送の『しゃべくり007』では、目黒がC&Kを“憧れの人”として紹介し、スタジオで初対面を果たした。番組内で目黒は「19（歳）くらいからずっと好きで」と語り、長年にわたる思いを明かしていた。

C&Kも投稿文で「ようやくお会いできて嬉しかったです！」「素敵な機会を作っていただき、ありがとうございました」と感謝の言葉をつづっており、対面が実現した喜びが伝わってくる。

SNSでは「めめ嬉しそう」「めっちゃいい笑顔」「眼福すぎる」「夢のような3ショット」「推しと推し」「最＆高」「なんて尊いんだ」といった声が寄せられている。

