¡Ú2·î7Æü(ÅÚ) J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° ³«ËëÀï FCÅìµþ¡ß¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º À¸Ãæ·Ñ¡Û¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷´ë²è¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëµÇ°¡ªÌÜ»Ø¤»100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥²¡¼¥à¡×¤ò¼Â»Ü¡ª¡ª
¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òGET¤·¤è¤¦¡ª
¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëµÇ°¡ªÌÜ»Ø¤»100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥²¡¼¥à¡×
¤¢¤½¤ÓÊý¤Ï¥³¥Á¥é
¡ù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ù¡Ú100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¾¡Íø¥Á¡¼¥àÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ø¼°µå¡¡1Ì¾ÍÍ¡Ú100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¼¯ÅçÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¡1Ì¾ÍÍ¡Ú100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛFCÅìµþÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¡1Ì¾ÍÍ¡Ú50¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛÇ®¶¸³«Ëë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊFCÅìµþ¡¿¼¯Åç¡Ë¡¡10Ì¾ÍÍ
¢¨¥Á¡¼¥à¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§2·î10Æü(²Ð) 23»þ59Ê¬
¢¨ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¡¢ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ù¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëµÇ°¡ªÌÜ»Ø¤»100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥²¡¼¥à¡×¤¢¤½¤ÓÊý¡ù
¥·¥å¡¼¥È¤ò¤È¤á¤é¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤ò7²ó·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£
¢¨¡Ö¥È¥²¥È¥²¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¤ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¡ª¡ã¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëµÇ°¡ªÌÜ»Ø¤»100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥²¡¼¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡Ú¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±þÊç¡Û¡¦ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç²èÌÌ¤Ë±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥â¤ò¤ª¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡Û¡¦ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤Î¡Ú±þÊç¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉô¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿±þÊç¤ËÈ¼¤¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Ç¤¢¤ë(³ô)LivePark¡¢(³ô)Æü¥Æ¥ì¥¤¥Ù¥ó¥Ä¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Î(³ô)LivePark¤¬±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·ÃêÁª¡¢(³ô)Æü¥Æ¥ì¥¤¥Ù¥ó¥Ä¤¬¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤êÀè¤Ï¡¢(³ô)TVer¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢TVer IDÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ëÂÐºö¤Î¤¿¤á¼õ¿®À©¸Â¤òÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡Ö@tver.jp¡×¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¿²èºÆÀ¸¤Ç¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä±þÊç¤Î¼õÉÕ¾õ¶·¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¡¢Î¾Êý¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÒÊý¤Î¤ß¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ÌÜÉ¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼çÅÅ¸»¤òÀÚ¤ëÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡Ù²èÌÌ¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¾ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç²èÌÌ¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢Í½¹ðÌµ¤¯ËÜ´ë²è¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¼õ¿®µ¡Â¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥é¡¼¡¢¥µ¡¼¥Ðº®»¨Åù¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥á¡¼¥¸¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤«¤é¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥²¡¼¥à¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¡ª¢¥ê¥â¥³¥ó¤Î·èÄê¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥²¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¡ª£¥ê¥â¥³¥ó¤Îº¸±¦¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤á¤è¤¦¡ª
¥·¥å¡¼¥È¤ò¤È¤á¤é¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤ò7²ó·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£
¢¨¡Ö¥È¥²¥È¥²¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ºÇÔ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¤ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¡ª¡ã¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëµÇ°¡ªÌÜ»Ø¤»100¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥²¡¼¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡Ú¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±þÊç¡Û¡¦ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç²èÌÌ¤Ë±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥â¤ò¤ª¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡Û¡¦ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ¤Î¡Ú±þÊç¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉô¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊçÃí°Õ»ö¹à¡Û¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¤Ï2·î10Æü(²Ð)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¡Ú100¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï3¼ïÎà¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÊ£ÅöÁª¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î±þÊç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼µ¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡¦±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡¢¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ï(³ô)TVer¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTVer Media PlatformµÚ¤ÓTVer ID¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤Ë¤ÏTVer Media Platform¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦ÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£(³ô)TVer¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ë¾ðÊó¤Ï¡¢(³ô)TVer¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦TVer ID¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖTVer ID¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼è°·¤¤Æ±°Õ½ñ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿±þÊç¤ËÈ¼¤¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Ç¤¢¤ë(³ô)LivePark¡¢(³ô)Æü¥Æ¥ì¥¤¥Ù¥ó¥Ä¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Î(³ô)LivePark¤¬±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·ÃêÁª¡¢(³ô)Æü¥Æ¥ì¥¤¥Ù¥ó¥Ä¤¬¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤êÀè¤Ï¡¢(³ô)TVer¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢TVer IDÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ëÂÐºö¤Î¤¿¤á¼õ¿®À©¸Â¤òÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡Ö@tver.jp¡×¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¿²èºÆÀ¸¤Ç¤Ï±þÊç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó(¥¬¥é¥±¡¼)¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ä±þÊç¤Î¼õÉÕ¾õ¶·¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¡×¤È¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¡¢Î¾Êý¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÒÊý¤Î¤ß¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ÌÜÉ¸¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²ó¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼çÅÅ¸»¤òÀÚ¤ëÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡Ù²èÌÌ¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¾ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç²èÌÌ¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢Í½¹ðÌµ¤¯ËÜ´ë²è¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¼õ¿®µ¡Â¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥é¡¼¡¢¥µ¡¼¥Ðº®»¨Åù¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ú¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊç¤ÎÀßÄêÊýË¡¡ú¡¥ê¥â¥³¥ó¤Î¡Ú£ä¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Æ¥ì¥Ó¡¦¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡×²èÌÌ¤Ç¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊçÀßÄê¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡££¡ÚTVer¥ê¥ó¥¯/¿·µ¬ÅÐÏ¿¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²èÌÌ±¦¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡ØTVer ID¡Ù¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ±¦²¼¤Î¡ÚTVer¥ê¥ó¥¯¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÀßÄê´°Î»¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Þ¤À±þÊç´°Î»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¦ÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡×²èÌÌ¤Î¡Ú±þÊç¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥ì¥Ó¡¦¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡×²èÌÌ¤Ç¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þÊçÀßÄê¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡££¡ÚTVer¥ê¥ó¥¯/¿·µ¬ÅÐÏ¿¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²èÌÌ±¦¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡ØTVer ID¡Ù¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷²èÌÌ±¦²¼¤Î¡ÚTVer¥ê¥ó¥¯¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÀßÄê´°Î»¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Þ¤À±þÊç´°Î»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¦ÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¡×²èÌÌ¤Î¡Ú±þÊç¤¹¤ë¡Û¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£