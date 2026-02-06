ミセス大森元貴が、3つのフェーズを跨いで完成した楽曲「アポロドロス ～2026 winter version～」について語るビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス ～2026 winter version～」の制作の軌跡を知ることができる『Behind the Scenes 2024 / 2026』が公開された。

■「パリ五輪」の応援ソングとして書き下ろされた「アポロドロス」は、実は当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることが決まっていた

“テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に起用され、2月6日開幕の「ミラノ・コルティナ五輪」を盛り上げていく「アポロドロス ～2026 winter version～」。

「アポロドロス」（2024年7月3日リリース）は「パリ五輪」を応援する“テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング”として書き下ろされたが、実はその当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることとなっていた。

前半～中盤の4拍子のロックセクションと、後半から3拍子になるオーケストラセクションとで組曲のように構成された「アポロドロス」。後半のオーケストラセクションは、2015年に当時19歳の大森元貴（Vo、Gu）がオリンピックをテーマにして書いていた「命の花」という曲で、2024年当時、9年の歳月を隔てる2つの楽曲が邂逅、「アポロドロス」が誕生した。

そして、ミセスがフェーズ3を迎えた今、冬季五輪のためにあらたなアレンジを施された「アポロドロス ～2026 winter version～」は、言わばフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3と、3つのフェーズを跨いで完成した楽曲とも言える。

勝者ではなく、むしろ敗者の心持ちに寄り添った「僕のこと」（2019年リリース）にも通底するかのような名句《綺麗な花もいいけど 傷をも誇れる花になろう》と、すでに19歳にして大森が綴っていたその軌跡が、大森自身が語る言葉で明かされるビハインド映像。ファン必見だ。

