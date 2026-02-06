大石産業 <3943> [東証Ｓ] が2月6日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.2％減の8.1億円に減り、通期計画の11.3億円に対する進捗率は72.0％にとどまり、5年平均の81.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3.1億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比43.1％減の3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.4％→3.3％に大幅悪化した。



株探ニュース

