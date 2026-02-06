月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ] が2月6日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比35.1％増の55.9億円に拡大し、通期計画の105億円に対する進捗率は5年平均の35.0％を上回る53.3％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の49億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比44.5％増の31.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.5％→7.6％に改善した。



株探ニュース

