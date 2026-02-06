岡山内定の法政大MF小倉幸成が特別指定選手として承認された

ファジアーノ岡山は2月6日、法政大に所属するMF小倉幸成が「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認されたと発表した。

今季の背番号は「5」に決定している。

特別指定選手制度は、大学や高校に所属する学生選手が、所属チームに登録したままJリーグの公式戦に出場可能となるもの。2005年4月9日生まれで現在20歳の小倉は、鹿島アントラーズつくばジュニア、同ジュニアユース、ユースを経て法政大に進学。すでにJリーグ入りが内定している期待の司令塔だ。

小倉は世代別代表での実績も豊富で、2024年にU-19日本代表としてAFC U20アジアカップ予選に出場。2025年にはU-20日本代表として本大会およびFIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025を経験した。今季もU-23日本代表としてAFC U23アジアカップへの参戦が続くなど、世代屈指のMFとして評価を高めている。

鹿島のアカデミー育ちらしい高い技術と戦術眼を兼ね備え、167センチと小柄ながらピッチ上で異彩を放つ。特別指定選手として承認されたことで、J1の舞台で一足早くその才能を披露する準備が整った。次代を担う逸材が、Jリーグのピッチに立つ日が注目される。

SNS上では「むちゃくちゃ楽しみ」「最高の補強すぎる」「開幕スタメンも期待してるぞ」「きたー！」「余りにも嬉しいお知らせ」「特別指定で5番は期待度エグいて」「マジでアツい」「これはデカい」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）