倉科カナ「ゴチ」新制服姿で美脚スラリ「思わず二度見」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/06】日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の公式X（旧Twitter）が、2月5日に更新された。女優の倉科カナの制服姿が公開され、話題を集めている。
【写真】「ゴチ」新メンバー38歳女優「思わず二度見」膝上ミニの制服姿
同番組の人気コーナー「ゴチになります！27」に新メンバーとしてM!LKの佐野勇斗とともに参加することが発表された倉科。この日の投稿では「＃倉科カナ さんの制服はこちら」「テーマはブリティッシュ感」「クラシカルでメンズライクな制服です！」と添え、同コーナーで着用する倉科の制服姿の写真を公開。ブルーのシャツにレジメンタルタイを締め、濃紺のブレザーと膝上丈のプリーツスカートを着用した美しい脚が際立つショットを披露した。
この投稿は「めちゃくちゃ似合う」「可愛すぎて思わず二度見」「スタイル抜群」「脚のラインが綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
