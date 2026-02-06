江戸後期創業、京都・宇治の伊藤久右衛門から、春限定の新作「宇治抹茶いちごケーキ お茶苺トルテ」が2025年2月5日（木）に登場します。

白餡や国産ホワイトチョコレートを使用した宇治抹茶ケーキに、いちごクリームとドライフルーツのいちごをトッピング。

可愛らしくも重厚な味わいが楽しめる、実店舗＆春限定のケーキです☆

伊藤久右衛門「お茶苺トルテ」

発売日：2025年2月5日（木）。

価格：1,382円（税込）。

販売場所：伊藤久右衛門 各実店舗（一部店舗除く）。

この「お茶苺トルテ」は、白餡や国産ホワイトチョコレートを使用した、しっとり食感の宇治抹茶ケーキが土台。

そこに、白餡といちごをあわせたクリームを絞り、シロップに漬けたドライフルーツのいちごをトッピングしています。

可愛らしい見た目でありながら、深みのある重厚な味わいが特徴です。

パッケージ

お茶の葉といちごをあしらったキュートなパッケージデザイン。

ちょっとした手土産にぴったりのサイズ感です。

実店舗＆春限定の販売となるため、この時期だけの特別感が味わえます。

宇治抹茶といちごの春らしい組み合わせが楽しめる「お茶苺トルテ」。

しっとりとした食感と、白餡・国産ホワイトチョコレート・いちごの絶妙なハーモニーが魅力です。

京都土産や春の手土産に、新たな選択肢として加えてみてください。

伊藤久右衛門「お茶苺トルテ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2025年2月5日（木）から販売開始です。

Q. どこで購入できますか？

伊藤久右衛門の各実店舗で購入できます（一部店舗を除く）。

Q. 価格はいくらですか？

1,382円（税込）です。

Q. いつまで販売されますか？

春限定の季節商品です。

