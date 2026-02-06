アセンションメディアから、女性の生き方を発信する新WEBメディア「femique.(フェミーク)」が2026年2月2日にリリースされました。

仕事、家庭、人間関係と、誰かの期待に応えながら懸命に生きてきたからこそ、ふと立ち止まった瞬間に「これは本当に、わたしの人生なのだろうか」と胸の奥が静かに揺れることがあります。

そんな想いを抱えながら生きる女性たちへ向けて誕生したこのメディアは、「わたしらしく生きる」という選択に光をあて、社会で活躍する女性起業家の生き方をインタビュー形式で発信します。

アセンションメディア「femique.(フェミーク)」

サービス開始日：2026年2月2日

公式サイト：https://femique.jp/

「femique.」は、Feminine(女性性) × Unique(個性)を掛け合わせた造語。

日本人女性が本来持つ、たおやかで恥じらいがありながらも芯が強くてきれいな在り方と、一人ひとりが持つ唯一無二の個性を掛け合わせ、「わたしらしく生きる」という選択を肯定し、社会へとひらいていくライフスタイルメディアです。

華やかな成功談ではなく、リアルな歩みを発信

このメディアが届けるのは、華やかな成功談や完璧なストーリーではありません。

迷いや葛藤を抱えながらも「自分の人生を生きる」ことを選び続けてきた女性たちのリアルな歩みです。

たとえば、育児とキャリアの両立に悩んだ末、得意分野を活かしたオンラインサービスを立ち上げ、小さな副業からチームを持つ事業へと成長させた女性。

夫の転勤をきっかけにキャリアを見直し、学びを経て未経験分野で起業し、企業との協業を実現した女性。

そして、パートナーシップや収入への不安に向き合いながら、自身の経験をもとにコミュニティ事業を立ち上げ、多くの共感を集めるサービスへと育てた女性――。

さまざまな立場の女性が、葛藤を経て一歩を踏み出しています。

仕事、家庭、パートナーシップ、自己実現のすべてを抱えながら、自分なりの答えを見つけ、やがて起業という形で可能性を広げていく姿は、読む人の心にそっと火を灯し、「私も、私のままでいいのかもしれない」という小さな勇気を届けます。

書籍『和多志の生き方』出版プロジェクトも始動

このメディアの立ち上げと連動し、書籍『和多志の生き方』出版プロジェクトも始動しました。

本書では、「本来の自分として生きる」と決めた女性たちの実体験を通して、日常の小さな選択が人生そのものを変えていくプロセスを描いています。

出版パーティーや交流会も開催予定

今後は、メディア出演者と共に、共著による商業出版を継続的に行っていく予定です。

メディアで発信された一人ひとりの生き方や想いを、書籍というかたちで社会に残し、より多くの人の手に届けていくことを目指します。

さらに、出版をきっかけとした出版パーティーや交流会、食事会などを開催し、出演者同士がつながり、学び合い、支え合える女性起業家・女性リーダーのためのコミュニティとしての活動も展開していきます。

オンラインだけで完結しない、顔の見える関係性と想いを共有できる場を育てながら、「femique.」は女性たちの生き方が循環し、広がっていくプラットフォームへと進化していきます。

女性起業家・出演者募集中

現在「femique.」では、出演したい女性起業家を募集しています。

自分らしい生き方や想い、事業に込めたストーリーを社会へ届けたい女性に向けて、誕生記念キャンペーンを実施中です。

掲載料：通常33,000円(税込) → 特別価格11,000円(税込)

特典：共著書籍『和多志の生き方』進呈

あなたの生き方そのものが、誰かの勇気となり、次の時代を生きる女性たちの道しるべになるかもしれません。

迷いや葛藤を抱えながらも自分の人生を生きる選択をした女性たちの物語は、「私も、私のままでいい」という小さな勇気を届けてくれます。

女性起業家の生き方をインタビュー形式で発信し、書籍出版やリアルな交流の場も提供するこのメディアは、女性たちの想いが循環し広がっていくプラットフォームとして進化していきます☆

アセンションメディア「femique.(フェミーク)」の紹介でした。

よくある質問

Q. サービス開始日はいつですか？

2026年2月2日にリリースされました。

Q. どのような内容を発信していますか？

女性起業家のインタビューを通じて、迷いや葛藤を抱えながらも「自分の人生を生きる」ことを選び続けてきた女性たちのリアルな歩みを発信しています。

Q. 出演者募集の掲載料はいくらですか？

通常33,000円(税込)ですが、誕生記念キャンペーンで特別価格11,000円(税込)で募集中です。共著書籍『和多志の生き方』の特典付きです。

Q. 書籍プロジェクトについて教えてください

『和多志の生き方』という書籍出版プロジェクトが始動しており、メディア出演者と共に共著による商業出版を継続的に行っていく予定です。

Q. リアルな交流の場はありますか？

出版パーティーや交流会、食事会などを開催し、出演者同士がつながり、学び合い、支え合える女性起業家・女性リーダーのためのコミュニティ活動を展開していきます。

