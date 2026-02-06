ドナルド・トランプ米大統領が、高市早苗首相に対する指示を公に明らかにした。日本は衆院選を控えている。

トランプ大統領は5日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、「8日・日曜日、偉大な国である日本は非常に重要な選挙（衆院選、衆議院議員総選挙）を行う」とし、「この選挙の結果は、日本の未来にとって極めて重要だ」と述べた。

続けて「高市早苗首相は、自身が強力で力強く、賢明な指導者であり、自国を心から愛しているという点をすでに証明した」とし、高市首相を後押しした。

また、「私は3月19日に高市首相をホワイトハウスで迎えることを楽しみにしている。私が日本を訪問した際、私と私の代表団全員は彼女に非常に感銘を受けた」と付け加えた。

高市首相は「女版・安倍晋三」と呼ばれ、日本の憲法改正を通じた「普通国家化」（戦争ができる国への転換）を追求してきたため、トランプ大統領が日本の「戦争ができる国」への転換を後押ししているとの観測も出ている。

トランプ大統領は「米国と日本は国家安保だけでなく、両国に大きく役立つ大きな貿易合意を行うために緊密に協力してきた。高市首相は、彼女と彼女の連合（自民党・日本維新の会の連立与党）が行っている仕事について、高く評価される資格がある人物だ」とした。

そのうえで「したがって、私は米国大統領として、光栄にも彼女と彼女の非常に尊敬される連合が代表するものに対し、完全かつ全面的な支持を表明する。彼女は日本国民を失望させないだろう」と述べた。

トランプ大統領はこの日、別の投稿で、ハンガリーのオルバーン・ビクトル首相に対しても公開支持を示して注目を集めた。ハンガリーは4月12日に総選挙を控えている。

トランプ大統領はオルバーン首相について「真に強く力のある指導者で、驚くべき成果を収めた、立証済みの実績を保有している」とし、「彼は彼の偉大な国と国民のために、私が米国のために行っているのと同じように、休むことなく戦い、愛している」と評価した。

また、「ハンガリーと米国の関係は、オルバーン首相の大きな寄与により、私の政権下で新たな次元の協力と驚くべき成果に到達した」とし、「私は2022年にオルバーン氏の再選を支持できたことを誇りに思っており、今回再び支持できることを光栄に思う。私は彼がハンガリー首相に再選されるよう全面的に支持する」と明らかにした。