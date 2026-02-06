aoenが、2月6日、13日、20日放送の音楽バラエティ『M:ZINE』（テレビ朝日）に、2月のピックアップアーティストとして出演する。

オーディション番組『応援-HIGH ～夢のスタートライン～』を経て、BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベルから2025年6月にデビューしたaoen。過酷なオーディションを勝ち抜いたメンバーだからこそ、自分たちを“家族”と考える彼らに、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗、相席スタートの山添寛、テレビ朝日アナウンサーの林美桜が、ファンも知らない、オーディションの裏で起こっていた事件や本音に迫る。

まずはオーディションの第1ステージのダンス選考でセンターを手にした優樹がレコーディングをした結果、センターが京助に代わるという異例の事態に。「レコーディングの時、1人で落ち込んでいた」と話した京助。その理由が明かされる。また、17年のダンス歴で抜群のスキルを持つ琉楓は、緊張から歌では音程を外してしまいがちだという。厳しい審査を受けるなかでそれを克服し、デビューを掴み取った裏で起きていた事件に迫る。

さらに、aoenが実際に行っているストレッチも公開。雅久のレクチャーのもと、若井＆山添が挑戦してみるものの、思わず「しんどい！」と悲鳴が。またメンバーが、超絶特技の数々や、まだ世間に知られていない特殊な特技を披露。華麗なリフティングをみせるリーダー 優樹や、絵の得意な京助の“ウラ特技”も見どころだ。また、2週目以降の放送では、他メンバーの“ウラ特技”も披露される。

なおCSテレ朝チャンネル1では、2月22日12時から午後1時30分に『M:ZINE完全版～新世代J-POPボーイズグループaoenの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分の番組として放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）