全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は昭和10（1935）年創業、東京・銀座の寿司店『銀座 久兵衛 本店』です。

洗練と華やかさ、お客様と向かい合い育まれた味

銀座木挽町の名店で修業を積んだ初代・今田壽治氏が開業したのは昭和10年。店名は修業時代からの愛称「久さん」から取ったものだという。創業から90年。今や押しも押されぬ名店と言えるだろう。

数寄屋造の店内で供される、その寿司を目の前にするとどこか心が浮き立つ。

織部8250円

『銀座 久兵衛 本店』織部 8250円 仕上がりが美しく、華やかという言葉が似合う。酢と塩だけのシャリがネタの繊細な味わいを引き立てる

「特に変わったことをやっているわけではありません。日々お客様に向かい合い応えていく、それが大事なことと考えています」とは3代目の今田景久さん。

それは江戸前の伝統を重んじながら、新しい発想を形にすることにも繋がっている。初代が、北海道からウニを持参したお客さんの声に応え、「軍艦巻き」を生んだのは有名な話だ。

江戸前の仕事も軽やかに洗練されている。白身魚の淡さを活かした浅めの昆布締めしかり、ネタがいいからこそ、その素材感を損なわないようにされている。ウニの軍艦は手から手へ渡される。

海苔が湿気ってしまわぬうちにすぐ食べれるように。そんな心遣いもまた憎い。

『銀座 久兵衛 本店』3代目 今田景久さん

3代目：今田景久さん「街とお客様に育てられてきたのが久兵衛です」

『銀座 久兵衛 本店』

銀座『銀座 久兵衛 本店』

［店名］『銀座 久兵衛 本店』

［住所］東京都中央区銀座8-7-6

［電話］03-3571-6523

［営業時間］11時半〜14時、17時〜22時

［休日］日・月

［交通］地下鉄銀座線新橋駅3番出口、JR山手線新橋駅銀座口から徒歩5分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、おみやげ用の太巻きなどの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

