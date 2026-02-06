【ダイソー】手のひらサイズで2刀流！ 話題の「取り換え式 2wayほこり取り」徹底レビュー
コートやニットが主役の季節、外出先で気になるのが衣類のほこりやペットの毛ではないでしょうか。この小さな悩みを一気に解消してくれるとSNSで大きな話題を集めているのが、DAISO（以下、ダイソー）の「取り換え式2wayほこり取り」です。
手のひらサイズのコンパクトさなのに二刀流という「取り換え式2wayほこり取り」。今回は、そのサイズ感と実際の使い心地をレビューします。
ダイソー「取り換え式2wayほこり取り」とは？ダイソーの「取り換え式2wayほこり取り」は商品名のとおり、衣類のほこりを取ることができるアイテムです。粘着テープとブラシの2つの機能が1つになっています。
・価格：税込220円
・サイズ：本体9×6.5×3.5cm、ストラップ2.5×8cm
・カラー：白、黒、透明
取り替えることができる粘着テープ
衣類についたペットの毛などを取るのに便利な粘着テープ。いわゆるコロコロです。ゴミが付着し粘着力がなくなってきたら、ミシン目からゆっくりはがすと新しい面を出すことができます。テープは30回分ついていて、使い終わったら別売りの「ロール型ほこり取り替えロール（2本）」（JANコード：4550480623436、税込110円）が使えます。
しっかりと汚れを取るブラシ部分
反対側はブラシとなっています。目が細かいので汚れを取りやすく、しっかりと取り除いてくれます。ブラシについたほこりなどの汚れは、布などに当てて逆方向にブラッシングすることで落とせます。
コンパクトだからいつでも持ち歩ける
カバンの内ポケット、ウエットティッシュの横にもスッと入るサイズ感で、持ち歩いていても全く邪魔になりません。ストラップがついているので、カバンなどにつり下げて持ち歩くことも可能です。
このストラップは穴を少し広げるようにして取り外すものだと思うのですが、公式Webサイトにはこれに関する記述はありません。穴が小さく、取り付け・取り外しに少し時間がかかるので、もしかするとそもそも取り外し可能なものではないのかもしれない……という疑念もあります。カラビナなどを使って取り付ける方が簡単かもしれません。
手のひらサイズのコンパクトさで、2wayのため汚れに合わせて使い分けもできるダイソーの「取り換え式2wayほこり取り」。220円以上の働きをしてくれます。気になる人はぜひダイソーをチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名：取り換え式2wayほこり取り
・JANコード：4550480624808
・購入：ダイソーの実店舗またはオンラインストア
(文:矢野 きくの)