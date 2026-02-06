青山商事は、昨年11月に全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」の発売を開始し、品質と圧倒的なコストパフォーマンスの高さで好評を得ている。発売開始から3ヵ月で累計販売着数が2万着を突破し、この好調を受けメンズスタイルでは初となる柄物「千鳥格子」、レディーススタイルには新色「ベージュ」を追加し、2月5日から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売した。

「みんなのスーツ」は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツ。青山商事が長年培ったテーラードの知見を活かし、立体縫製を採用しながらも圧倒的なコストパフォーマンスを実現させた。

発売以来、すでに利用している消費者だけでなく、新規の消費者からも多くの支持を得ている。その中で“コーディネートの幅を広げたい”や“季節に合った明るい色が欲しい”といった要望に合わせて、今回ラインアップを拡充。メンズスタイルからは、クラシックかつ洗練された印象を与える「千鳥格子」、レディーススタイルからは柔らかく軽やかな印象を与える「ベージュ」を追加した。「すべての人に、似合うスーツを。」というコンセプトのもと、これからも時代とともに変化する消費者のニーズに寄り添い、誰もが自分らしく、安心して着用できる一着を提案していく。

［小売価格］

みんなのスーツ メンズスタイル：1万2980円

みんなのスーツ レディーススタイル（ジャケット／パンツ）

ジャケット：7590円

パンツ：5390円

（すべて税込）

［発売日］2月5日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp