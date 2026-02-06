

「 TUMUGI 700ml」

三和酒類は、ニッポン発のカクテルベーススピリッツ「TUMUGI」を2月13日から、リニューアル発売する。

現行品の「WAPIRITS TUMUGI」は、商品リニューアルに伴い生産を終了し、在庫がなくなり次第、または2月12日をもって出荷終了となる。

「TUMUGI」は、古くから続く「麹」を用いた日本の酒づくりを背景に誕生した、ニッポン発のカクテルベーススピリッツ。

麹由来の豊かな味わいと華やかな香りをもつ全麹づくりの本格麦焼酎（麹スピリッツ）と、厳選した5種類のボタニカルをそれぞれ丁寧に漬け込み、素材本来の風味を最大限に引き出したボタニカル麹スピリッツを合わせることで、麹が醸し出す豊かな味わいと、爽やかな和のボタニカルが香る、独自の風味を実現している。

「TUMUGI」は、日本ならではの製法と味わいをもつ新たな選択肢として、国内外のバーカルチャーを中心に評価を得てきた。

今回のリニューアルでは、2015年の誕生時に採用した「WAPIRITS TUMUGI」のラベルデザインを継承しつつ、ボトルデザインを刷新することで、和の美しさを融合させた。

［小売価格］2035円（税込）

［発売日］2月13日（金）

三和酒類＝https://www.iichiko.co.jp