亀田製菓は、「90g 春のつまみ種」（以下、「春のつまみ種」）を全国のスーパーマーケットで、「37g 春のつまみ種」を全国のコンビニエンスストアで、2月16日から3月末までの期間限定で発売する。

いろいろなものを少しずつ食べたい人にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから、「春のつまみ種」が期間限定で発売する。おやつタイムにぴったりな彩り豊かな6種類を1袋に閉じ込めた。春らしい鮮やかな緑が目を引く「クリームイン抹茶スナック」や春を象徴する桜をイメージした「桜風味塩揚げ餅」をはじめ、1個包装で甘い味としょっぱい味の両方を楽しめる。

パッケージは、一目で「春」を感じられるよう、桜が舞う華やかなデザインに仕上げた。春だけの特別な午後のひとときを、ぜひ楽しんでほしいという。

「春のつまみ種」では、6種類のおやつが1個包装で楽しめる。「クリームイン抹茶スナック」は、抹茶の生地でクリームを包んだ、サクッと軽い食感のスナック。「桜風味塩揚げ餅」は、桜の香りがふわっと広がる、春ならではの味わいとなっている。「黒糖シナモン揚げ」は、黒糖の甘さとシナモンの香りが広がる、コク深い味わいだとか。「えび揚げ」は、えびの旨みが詰まった、香ばしいひとくち揚げになっている。「ソルトあられ」は、ツブツブ食感が楽しい、シンプルな塩味とのこと。「ピー揚げ」は、ピーナッツの香ばしさとサクサク食感がクセになる揚げあられとなっている。

［小売価格］

90g 春のつまみ種：313円前後

37g 春のつまみ種：150円前後

（すべて税込）

［発売日］2月16日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp