「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに88店舗（2025年9月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、花王のグローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」から、テカり・乾燥感をダブルで防ぎ、メイクを瞬時に速乾コートする「ケイト メイクトップコート」を、2月28日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで限定販売する。



「ケイト メイクトップコート」

今回、販売する「ケイト メイクトップコート」は、ミストがミクロレベルで隅々までムラなく伸び広がり膜に変化する「ミクロトップコート技術」を採用。汗・皮脂・こすれ・乾燥くずれからメイクを徹底ガードし、つけたてのきれいな仕上がりを持続する。

商品特徴は、メイクを瞬時に速乾コートするので、テカり・乾燥感をダブルで防ぎ、どんな肌もくずさないという。高温多湿の環境でもくずれにくいとのこと。うるおい成分を配合（ヒアルロン酸）した。アレルギーテスト済みで、ノンコメドジェニックテスト済み（コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト。すべての人にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではない）。

［小売価格］1540円（税込）

［発売日］2月28日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com