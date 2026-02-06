

ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ストロベリーブラックココア」

ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY！（ロッキークランチーーー！）「ストロベリーブラックココア」、同「ソルティハニーバター」を3月10日から期間限定で発売する。



ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ソルティハニーバター」

「ROCKY CRUNCHY！」は、近年ASMRなどを通じて、咀嚼の楽しさや硬い食感の食べ物への人気が高まっていることに着想を得て誕生した、かみ砕く楽しさがクセになる“ザク硬”食感のハーゲンダッツ新シリーズ商品。ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコントラスト、変化のある味わいでつい食べ進めたくなるおいしさに仕上げた。顎が驚くほどの食感と、驚くほど新しく楽しいアイスクリーム体験を、新しい試みのひとつとしてアメリカンテイストの今までのハーゲンダッツとは一味違った世界観で表現している。

ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ストロベリーブラックココア」は、甘酸っぱいストロベリーの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリーム。果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ほのかなビター感がアクセントとなる、岩のようにごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピングした。まろやかでクリーミーなアイスクリームとココアクッキーの“ザク硬”食感の対比に、ストロベリーの甘酸っぱさが重なり、ついつい食べ進めたくなる味わいを楽しんでほしいという。

ミニカップ ROCKY CRUNCHY！「ソルティハニーバター」は、甘じょっぱいハニーバターの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリーム。バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味をきかせた、岩のようにごろっとした大きめのハードバタービスケットをトッピングした。コク深くなめらかなアイスクリームとビスケットの“ザク硬”食感の対比に、ハニーバターの甘じょっぱさが重なり、ついつい食べ進めたくなる味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］各373円（税込）

［発売日］3月10日（火）

ハーゲンダッツジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp