【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、米露間で唯一残っていた核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」の失効を受け、核軍縮に関する新たな条約を策定すべきだとＳＮＳで訴えた。

米メディアは、米露が後継の枠組みに関する協議を開始することで合意したと報じている。

トランプ氏は投稿で、オバマ元大統領時代に締結された新ＳＴＡＲＴを「ひどい交渉で合意したものだ」と批判した。その上で、失効した条約の延長は望んでおらず、「長く維持が可能で、新しく、改善された現代的な条約」を締結するべきだと主張した。新たな枠組みの具体的な構想については触れなかった。

トランプ氏は中国が条約の制約を受けずに核戦力を増強しているとして、中国を交えた枠組みの必要性を主張しているが、中国は応じる姿勢をみせていない。

一方、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は、新ＳＴＡＲＴ失効後の戦略的兵器の制限について「（米側から）建設的な回答があれば、我々は対話に応じる」と述べ、協議に前向きな姿勢を示した。国営テレビ記者が５日、ペスコフ氏がコメントする動画をＳＮＳに投稿した。核抑止の均衡の不安定化を避けたいロシアは失効後も「責任を持って、バランスのとれた行動をとる」（外務省）として米側の出方を見極める構えだ。

トランプ氏の投稿に先立ち、米ニュースサイト・アクシオスは５日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で露側と、核軍縮について協議したと報じた。米露両国は、少なくとも６か月間、失効した条約の内容を順守し、その間に新たな合意に向けて交渉することで一致したという。両国はウクライナを交えた高官級協議を現地で行っていた。