「カルドセプト」10年ぶりの完全新作「カルドセプト ビギンズ」7月16日発売決定！ パッケージ版の予約受付を順次開始初代「カルドセプト」復刻版などが同梱された特装版も同時発売
テクミラホールディングスの子会社であるネオスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ボード＆カードゲーム「カルドセプト ビギンズ」を、7月16日に発売する。価格はSwitch通常版が6,380円、Switch特装版が12,980円、Switch 2 Edition通常版が7,480円、Switch 2 Edition特装版が14,080円、Switch 2 Editionアップグレードパスが1,100円。各種店舗にて順次予約受付を開始する。
本作は、1997年に大宮ソフトが開発して以来、多岐にわたるプラットフォームで展開され、シリーズ累計出荷数100万本を突破した人気シリーズ「カルドセプト」の、10年ぶりとなる完全新作。ボードゲームの手軽さとカードゲームの戦略性が融合した唯一無二のゲームシステムは、多くのファンに好評を博している。
本作では、シリーズ第1作「カルドセプト」の前日譚を描くオリジナルストーリーが展開される。大宮ソフト全面監修の下、カード（石板）、マップ、世界観にいたるすべてのデザインを刷新している。キャラクターおよびクリーチャーのデザインには、数々の人気作を手掛けてきた松浦聖氏を起用。多彩な種族が共存し、多様な文化や価値観が息づく本作の舞台「バブラシュカ大陸」を、同氏の独創的なアートが鮮やかに彩る。
ゲームの要となるカードは400種類以上を収録。多種多様なカードの組み合わせが無限の戦略を生み出し、戦況を左右する。また、戦況や優劣を把握しやすいようUIを徹底的に再設計。シリーズのファンはもちろん、未経験のプレーヤーも直感的に楽しめる設計となっている。
Switch 2/Switch版にあわせて、PCプラットフォーム「Steam」版の発売も予定しており、本日よりストアページがオープンしている。発売日は未定とのこと。【カルドセプト ビギンズ Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5]】
カルドセプト ビギンズ
7月16日 発売予定
価格： Switch通常版（パッケージ/ダウンロード） 6,380円
Switch特装版（パッケージのみ） 12,980円
Switch 2 Edition通常版（パッケージ/ダウンロード） 7,480円
Switch 2 Edition特装版（パッケージのみ） 14,080円
Switch 2 Editionアップグレードパス（ダウンロードのみ） 1,100円
プレイ人数：1～4人
対応言語（テキスト）：日本語・英語・韓国語・繁体中文・簡体中文
レーティング：CERO審査予定
女神カルドラが創りし創造の書「カルドセプト」。その欠片である石板（カルド）を操る者は「セプター」と呼ばれた。彼らが集う「王立学府セプトアカデミア」に、1人の少年カムルが転入する。彼はその能力を見出され、王国の近衛セプター連隊に選ばれる。大陸全土を脅かす戦いの渦中で、カムルはセプターとして真の覚醒を遂げていく。
ゲームシステム
本作は、ダイスでボードを巡り、カードを使って自分の領地を広げるシンプルなルールで進行する。通行料を奪うか、バトルで領地を横取りするか、手に汗握る奪い合いが魅力となっている。領地を大きく育て、目標の魔力をためたら勝利。ダイスによる「運」と、カードによる「戦略」が融合した、本作ならではの奥深い体験が楽しめる。
カード（石板）
カードは400種類以上登場。以下3つの特性のカードから、自分の好みや戦略に合わせて40枚を選び、「ブック（デッキ）」を構築する。お気に入りの組み合わせを見つけて、自分だけの最強ブックを目指そう。
クリーチャーカード
クリーチャーを召喚できるカード。自分の領地を増やしたり、敵の領地を奪うこともできる。5つの属性があり、カードごとに異なった能力を持っている。
アイテムカード
戦いの時、クリーチャーを支えてくれるカード。攻撃や防御を強化するだけではなく、アイテムが持つ特殊能力を使えば、不利な時でも勝機をつかめる。
スペルカード
自分の流れをつくり、時に相手を追い詰める力を持っているカード。上手く使えば勝負の流れを一気に変えることもできる。
1人でも、みんなでも。プレイスタイルに合わせて楽しめる多彩なモード
本作は1人用の「ストーリーモード」に加え、COMセプター（ゲーム内キャラクター）を相手に腕を磨く「対戦モード」を搭載。ネットワークを通じて世界中のプレーヤーと対戦できる「オンライン対戦」では、特定の相手と遊ぶための「対戦ルーム」作成・参加機能に加え、より手軽に対戦相手を見つけられる「クイックマッチ」機能を新設している。初心者から熟練者まで、スムーズに対人戦が楽しめる。
「Nintendo Switch 2 Edition」ならではの快適な共有体験
「Nintendo Switch 2 Edition」では、「おすそわけ通信」および「マウス操作」に対応。「おすそわけ通信」機能を使うことで、本作を持っていないSwitch 2およびSwitchユーザーとも最大4人での協力・対戦プレイが楽しめる。また、マウス操作への対応により、ゲームプレイがより直感的かつスムーズに行なえる。
※「おすそわけ通信」で受け取ったソフトを遊べるのは、「おすそわけ通信」中のみです
※「おすそわけ通信」についての詳細は任天堂HPをご確認ください
※Nintendo Switch2およびNintendo Switchでオンラインプレイの利用には、有料サービス「Nintendo Switch Online」への加入が必要です
豪華特典を同梱した数量限定「特装版」も同時発売！
本作は、通常版に加え、シリーズの原点を詰め込んだ豪華特典付きの「特装版」を数量限定で発売する。
特典1 Nintendo Switch「カルドセプト ザ ファースト」パッケージ版
シリーズ第1作「カルドセプト」の復刻版。後日予定されている単体発売に先駆け、特装版の限定特典として先行入手できる。
特典2「カルドセプト ビギンズ」コンプリートカードブック
本作のメインデザイナー・松浦聖氏が描く、独創的で生命力あふれるクリーチャーの数々を余すことなく収録した公式設定資料集。繊細な筆致で描かれた設定画や、バブラシュカ大陸の世界観を深掘りする解説を網羅している。
特典3「サウンドトラックCD＆ダウンロードコード」
バトルの高揚感を最大化させる壮大で美しい楽曲の数々を収録したCDとデジタル音源のダウンロードコード。ゲームサウンド界で数々の名作を手掛けてきた「ノイジークローク」が、本作の重厚な物語と知略の戦いを劇的に演出する。
※数量限定につき完売の際はご了承ください
【早期購入特典について】
パッケージ版（通常版・特装版）およびダウンロード版を早期に購入すると、特別な「早期購入特典ダウンロードコンテンツ」がもらえる。詳細は、次回の発表にて公開される予定となっている。
初代「カルドセプト」が復活！ Switch版「カルドセプト ザ ファースト」発売決定
7月30日 発売予定
販売形式：パッケージ版 / ダウンロード版
価格： Switch通常版（パッケージ/ダウンロード） 4,950円
Switch特装版（パッケージのみ） 8,800円
プレイ人数：1～4人
ジャンル：ボード＆カードゲーム
対応言語（テキスト）：日本語のみ
初代「カルドセプト」が、Switch版として発売する。新機能として、ゲーム内のセーブに加えて、いつでもどこでも中断・再開が可能な「クイックセーブ＆ロード」や、「前のシーン」への巻き戻し機能を搭載している。
□「カルドセプト ザ ファースト」公式サイト
(C)Omiya Soft. (C)Neos Corporation
(C)1997, 2026 Omiya Soft / (C) 2026 CITY CONNECTION CO., LTD.
Music: Copyright (C) 1997 Yuzo Koshiro
Published by (C) Neos Corporation
カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。