ケンドーコバヤシ、結婚＆第1子誕生発表2ヶ月前に報告した人物「全く信じてなかった」「言っていい人に入ってんだ」裏話明かされる
【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が2月4日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）に出演。結婚と第1子誕生を発表したお笑いタレント・ケンドーコバヤシについて言及する場面があった。
ケンコバは、1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）で、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことを公表した。
ラジオ冒頭、山里は「結婚を1年前にしてて、子どもが生まれて同時発表ってなったじゃない？それでもうみんな驚いてたじゃない？」とケンコバの発表に言及。「俺、驚き方ちょっと違って。俺、いつだ？2ヶ月前くらいにコバさんに言われてたんよ」と番組の飲み会の席で報告を受けていたことを明かした。
しかし「コバさんが本当に普通にいつものテンションで『俺の女もお腹に子どもがいるから。生まれたときに同時に発表しようかな』みたいなこと言うから。俺いつものコバさんだと思って『何なんですかそのわけわかんないソレ！』『雑ですよ！嘘が！』って言って」といつものケンコバの冗談として受け取っていたと告白。そんな中で正式に発表があり「本当だったんだ！ってなって。全く信じてなかったの俺、誰にも言ってないの！だってコバさんのボケだと思ってるから」と衝撃を受けたと話した。
さらに「俺、コバさんの中で2ヶ月前に言っていい人に入ってんだと思って。めっちゃくちゃそれが嬉しくて。俺、あんまり人に信用されてないじゃん？大事な話とかもされないし。友達、極限まで少ないしさ。そんな中でそんな大事なことを2ヶ月前に俺に言ってくれるんだと思って」とケンコバから信頼されていたことを嬉しそうに語った。（modelpress編集部）
