チキン3種12個が1,200円の「トリオボックス」、2月8日限定で発売【bb.q オリーブチキンカフェ】
ワタミが国内で運営する『bb.q オリーブチキンカフェ』は、「トリオボックス」(税込1,200円)を、2月8日に発売する。毎月28日の「とりの日」に販売している人気商品で、2月8日も「2･8(にわ)とり」の語呂にちなんで特別に販売する。
骨なしモモ黄金フライドチキン/ヤンニョムチキン/チキンフィンガーの3種を詰め合わせたセットで、積み上げ価格から520円お得に購入できる。
【メニュー画像はこちら】定番人気の骨なしモモ黄金フライドチキン、ヤンニョムチキン、チキンフィンガーの3種をセットに◆「トリオボックス」
【セット内容】
･骨なしモモ黄金フライドチキン 3個
･骨なしモモヤンニョムチキン 3個
･チキンフィンガー 6本
･選べるディップソース 2個
【価格】
1,200円(税込)
積上げ価格より520円お得
【販売店舗】
全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗
■bb.q オリーブチキンカフェ 公式HP
