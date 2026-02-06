自分から告白しない女子の本音９パターン
好きな男性ができても自分からは告白しないという女性がいます。彼女たちにはどんな考えがあるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「自分から告白しない女子の本音」をご紹介します。
【１】自分に自信がなく、相手を高嶺の花と感じているから
「私なんかじゃ絶対無理。自分に自信がなくて…」（２０代女性）など、相手から好かれる自信が持てずに、告白しても仕方がないと思い込んでいる女性もいるようです。「ステキ」などと褒めて自信を与えてあげると、固まりきった心も溶け出すのではないでしょうか。
【２】プライドが高く「告白したら負け」と思っているから
「結局は告白したほうが力関係で下になっちゃうと思う」（２０代女性）など、プライドが邪魔をして告白に踏み切れない女性もいるようです。勝ち気な性格の女性だと知っているなら、お姫様に求愛するつもりで愛の告白をしてはいかがでしょうか。
【３】あまり恋愛経験がなく、この気持ちが恋なのかわからないから
「友だちとして好きなのか恋なのかはっきりしない」（２０代女性）など、恋愛経験が乏しい女性は、自分の恋心に自信が持てないこともあるようです。そんな女性に男性側から告白しても「好きかどうかわからない」と断られてしまうおそれがあるので、もう少し時間をかけて関係を育みましょう。
【４】完全に脈なしだと知っているから
「好きな人がいるって聞いたことがあるんだよね」（２０代女性）など、相手に意中の人がいたりする場合「ダメ元でも！」と告白する気概を持つ女性はそうそういないようです。軽々しく好きでもない女性を褒めないなど、誤解されないよう努めましょう。
【５】以前ふられたことがあり、それがトラウマになっているから
「もうあんな辛い思いはしたくない…」（２０代女性）など、前に片想いで失敗したせいで、告白をためらう女性もいるようです。「勇気を出せ」と言って変わるものではないので、男性のほうから告白して、トラウマを忘れるほどの大きな愛で包んであげましょう。
【６】今の関係の居心地がいいから
「『一番仲の良い友達』的な位置づけで満足」（２０代女性）など、好意はあっても「彼氏」「彼女」の関係になることを望まない女性もいるようです。ただし、ほかの女性の存在を匂わせると状況が変わってくるかもしれません。
【７】内気な性格で告白する勇気が出ないから
「告白する勇気がなくて、今まで一度も自分から言ったことがない」（２０代女性）など、「好き」と伝える勇気がないために、告白を見送り続ける女性もいるようです。女性が控えめな性格だと、男性側が男らしく告白しないかぎり、いつまでたっても関係が前進しないこともありそうです。
【８】できれば男性から「好き」というセリフを引き出したいから
「やっぱり告白は男の人からしてほしい」（２０代女性）など、理想の形を追求する意味で、自分からは告白しない女性もいるようです。二人きりで頻繁にデートに出かけるなど、好意を示すシグナルは出ているはずなので、愛の言葉で彼女の心をつかみましょう。
【９】ふられて友達でもいられなくなるのが怖いから
「ただふられるのが怖いだけ。だったら彼女になれなくてもいい」（２０代女性）など、ふられることで関係が崩れるよりは、今の状態をキープしたいと考える女性もいるようです。親しくなっても告白されないからといって、「脈なし」と判断するのは早計かもしれません。
ほかにも「自分から告白しない女性にはこんな本音がある」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】自分に自信がなく、相手を高嶺の花と感じているから
「私なんかじゃ絶対無理。自分に自信がなくて…」（２０代女性）など、相手から好かれる自信が持てずに、告白しても仕方がないと思い込んでいる女性もいるようです。「ステキ」などと褒めて自信を与えてあげると、固まりきった心も溶け出すのではないでしょうか。
「結局は告白したほうが力関係で下になっちゃうと思う」（２０代女性）など、プライドが邪魔をして告白に踏み切れない女性もいるようです。勝ち気な性格の女性だと知っているなら、お姫様に求愛するつもりで愛の告白をしてはいかがでしょうか。
【３】あまり恋愛経験がなく、この気持ちが恋なのかわからないから
「友だちとして好きなのか恋なのかはっきりしない」（２０代女性）など、恋愛経験が乏しい女性は、自分の恋心に自信が持てないこともあるようです。そんな女性に男性側から告白しても「好きかどうかわからない」と断られてしまうおそれがあるので、もう少し時間をかけて関係を育みましょう。
【４】完全に脈なしだと知っているから
「好きな人がいるって聞いたことがあるんだよね」（２０代女性）など、相手に意中の人がいたりする場合「ダメ元でも！」と告白する気概を持つ女性はそうそういないようです。軽々しく好きでもない女性を褒めないなど、誤解されないよう努めましょう。
【５】以前ふられたことがあり、それがトラウマになっているから
「もうあんな辛い思いはしたくない…」（２０代女性）など、前に片想いで失敗したせいで、告白をためらう女性もいるようです。「勇気を出せ」と言って変わるものではないので、男性のほうから告白して、トラウマを忘れるほどの大きな愛で包んであげましょう。
【６】今の関係の居心地がいいから
「『一番仲の良い友達』的な位置づけで満足」（２０代女性）など、好意はあっても「彼氏」「彼女」の関係になることを望まない女性もいるようです。ただし、ほかの女性の存在を匂わせると状況が変わってくるかもしれません。
【７】内気な性格で告白する勇気が出ないから
「告白する勇気がなくて、今まで一度も自分から言ったことがない」（２０代女性）など、「好き」と伝える勇気がないために、告白を見送り続ける女性もいるようです。女性が控えめな性格だと、男性側が男らしく告白しないかぎり、いつまでたっても関係が前進しないこともありそうです。
【８】できれば男性から「好き」というセリフを引き出したいから
「やっぱり告白は男の人からしてほしい」（２０代女性）など、理想の形を追求する意味で、自分からは告白しない女性もいるようです。二人きりで頻繁にデートに出かけるなど、好意を示すシグナルは出ているはずなので、愛の言葉で彼女の心をつかみましょう。
【９】ふられて友達でもいられなくなるのが怖いから
「ただふられるのが怖いだけ。だったら彼女になれなくてもいい」（２０代女性）など、ふられることで関係が崩れるよりは、今の状態をキープしたいと考える女性もいるようです。親しくなっても告白されないからといって、「脈なし」と判断するのは早計かもしれません。
ほかにも「自分から告白しない女性にはこんな本音がある」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）