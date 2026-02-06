JR東日本公式YouTube「芳根京子の〈生〉旅」　新シリーズの「弘前篇」（後編）公開　冬の弘前で見せた飾らない素顔

JR東日本（東日本旅客鉄道）は、2026年2月6日（金）に、人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」より、新シリーズ「弘前篇」（後編）を公開する。

本シリーズは、芳根京子がVlogカメラで自撮りしたライブ感のある映像を通すため、旅先の魅力をありのままに伝えるドキュメンタリーな旅動画となっている。2024年5月のチャンネル開設以来の累計再生数は3000万回を突破。

移動中の何げない会話や、初めての土地で見せる率直なリアクションなど、編集で作り込まない“旅の時間そのもの”が支持を集め、視聴者からは「一緒に旅しているような気分になれる」「行ってみたくなる」といった声が多く寄せられている。

シリーズ10作目の「弘前篇」は、すでに公開となっている前編と後編の2部構成で、城下町としての歴史や文化が色濃く残る弘前を舞台に、ねぷたの由来や津軽弁といった方言・文化、藍染や工芸体験、地元食材などを紹介する。

本日公開の後編では、地元で愛される「つけ蕎麦 津桜」で大盛りラーメンをオーダー、そのラーメンを豪快に味わう様子や、ライトアップされた幻想的な弘前公園で見せる感動のリアクションなど、旅を通じて深まる街との距離感を感じる動画となっている。

芳根は「いつも『〈生〉旅』をご覧いただき、ありがとうございます。旅先で感じたことを、そのままお届けしたいと思い続けてきました。3000万視聴を突破したと聞き、本当に多くの方に観ていただいていることを実感しています。よく『生旅と同じ旅をしました』というコメントも目にするので、皆さんにもそれぞれの旅を楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。