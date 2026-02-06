女優の黒柳徹子（92）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した漫談家の綾小路きみまろ（75）の“お土産”に喜ぶ場面があった。

同番組終盤で、黒柳はスタジオの端に目をやり「えっ！何ですかそれ」と声を上げた。綾小路が「私からのプレゼントです」と告げると、大きなパンダのぬいぐるみが手渡された。

今月2日に放送50周年を迎えた同番組を祝っての贈り物だというぬいぐるみに、黒柳は「あら〜！かわいい、シュタイフだ」と、ドイツの最高級ぬいぐるみブランド名を挙げて感激した。

ジャイアントパンダの中国返還に触れた綾小路は、「いなくなっちゃうんで、徹子さんが寂しい思いをされてるんじゃないかと思って」と気遣った。

そして「中国に行かなくても、ぜひその代わりに」という綾小路に、ぬいぐるみをひざに乗せた黒柳は「ホントのパンダみたい」と絶賛。「シュタイフなんですけど、シュタイフの中でも特に似てるパンダですね」と感心した。

そして「ありがとうございます、うれしいです」と感謝しながら、「ホントのパンダはもっと大きいですよ、1メートル30センチぐらい」と解説。「でもかわいいです、ありがとうございました」と抱き締めながら、「前にいただいたのも大事にしまってあります、こんな大きいのをね」と手を広げてサイズを表現していた。