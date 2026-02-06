スノーフレークマーク付きの「オールテレーン」タイヤで”アイス”＆”スノー”は行ける？

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の「オープンカントリー」シリーズは、世界のオフロード愛好家から支持されているタイヤです。カスタムパーツとしてはもちろんですが過酷なオフロードレースでも活躍しています。

そんなオープンカントリーにラインアップされている「A／T III」はオールテレーンタイヤでありながら、冬用タイヤ規制でも走行が可能なスノーフレークマークが刻印されているのです。A／T IIIの実力をアイスとスノーという冬の道でチェックしてみました。

【画像】超カッコイイ！ 新「オープンカントリー“A／T III”」を画像で見る（12枚）

まず簡単に「オールテレーンタイヤ」と「スノーフレークマーク」について紹介します。オールテレーンタイヤはオフロードタイヤの一種です。オフロードタイヤの中にはオフロードのみしか走行できないタイヤもありますが、オールテレーンタイヤはどちらも走れるタイヤのことを指しています。なお、オールテレーンは「すべての地形」を意味する言葉です。

スノーフレークマークは、シビアスノー要件と呼ばれるものを満たしたタイヤに刻印されるマークで、これが付いていると冬用タイヤ規制でも走行することが可能です。

オフロード走行が可能なオールテレーンタイヤでは、このスノーフレークマークがついたタイヤは珍しいのです。ただ、TOYO TIREとしては「冬の道が一応走れる」という扱いで「通常のスタッドレスタイヤ並みにアイスバーンをガンガン行けます！」とは表現しておらず、A／T IIIでの凍結路面走行は推奨していません。

その代わりといっては何ですが、ドライ路面やウエット路面に対してはスタッドレスタイヤ以上に適しているとのことなので、オールシーズンタイヤ的な側面も持っていると言えます。

そんなオールテレーンタイヤだけど冬の道も走れるA／T IIIに、まずは苦手なアイス路面から試乗してみました。正直なところ、同時に試乗した他のスタッドレスタイヤと比べると、思うように走らないケースがあるのは事実です。

特に弱いと感じたのは縦方向のグリップ力で、「走る」「止まる」に関しては不得意な様子を感じ取れました。また、横方向に関しても縦ほどではないですが弱いといった具合です。

でも通常のオールテレーンタイヤであれば「走ることも、曲がることも、止まることも、何もできない」といった状況に陥るので、オフロードも舗装されたアスファルトも走ることが出来るタイヤで、アイス路面をここまで走れることには驚かされたのが正直なところです。

しかし、それ以上に驚いたのがスノー路面です。当日はTOYO TIRESが誇るスノー路面最強スタッドレスタイヤである「W／T-R」も試乗したのですが、スノー路面でのA／T IIIはW／T-Rに対して「かなり近い」と思わせる性能を見せてくれました。

正直スノー路面での性能に関しては、W／T-Rを知らなければ文句が出ないほど、縦方向と横方向、どちらのグリップ感もバランスよく発揮されていて「冬場はアイスバーンが少なく深雪を多く走る」という人ならばこのA／T IIIはかなりアリな選択と言えます。

※ ※ ※

アイス路面も何とかこなすことが出来て、雪道で高い性能を示しながらオフロードも走行できる、見方によってはオールシーズンタイヤにもなるというオールラウンダーな性能には驚かされました。

足元をワイルドに飾るSUVのドレスアップアイテムとしても有効かつオールラウンダーな性能を有しているA／T IIIは、SUVらしく足元を演出したい人には必見のタイヤです。