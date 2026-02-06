¡Ö¤¤¤¤Èà»á¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡½¡×Á°ÅÄÆØ»ÒàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá»äÉþ»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¡¢Â©»Ò¤¯¤ó¤¹¤´¤¤¡Á¡×¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê³ÑÅÙ¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¤ÎÀ¼
¥Ç¥Ë¥à¤Ï4Ëü6000±ß¡ª
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¤ß¤»¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¥ï¥¤¥ë¥Éá»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤¬¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉ½¾ð¤Þ¤Ç±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¶Ê¤â·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡¢¤¤¤¤Èà»á¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¼¡ª¡ª¤È¤â¤Ë¤âº£¼Ì¿¿¤ªËÏÉÕ¤¤â¤é¤¨¤¿¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç»¤¤Ãã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤ª¡¢Á°ÅÄ¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç4Ëü6000±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â©»Ò¤Î»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Â©»Ò¤¯¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«¤ÎÁ°ÅÄ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤¾¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÌÜÀþ¤À¡×¡Ö¤Ô¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¹â¤ÎÈà»á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Á¤Ó¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê³ÑÅÙ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ê¤Î¡×¡Ö¤¨¡¢Â©»Ò¤¯¤ó¤¹¤´¤¤¡Á¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡×¡Ö¤ª¤Á¤Ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Èà»á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Á°ÅÄ¤Ï2005Ç¯10·î¤ËAKB48¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£12Ç¯8·î¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï18Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤È·ëº§(¸å¤ËÎ¥º§)¡£19Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢1»ù¤ÎÊì¡£