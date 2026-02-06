イーグル＆名物ホールでバーディ奪取 初出場の平田憲聖が好発進「外していたら、たぶんブーイング…（笑）」
＜WMフェニックス・オープン 初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞大会初出場のツアールーキー・平田憲聖が、安定したプレーで好スタートを切った。フェアウェイキープ率78.6％（11/14）、パーオン率66.7％（12/18）とショット好調で、27パットとグリーン上でも安定感を発揮。1イーグル・3バーディ・2ボギーの「68」をマークし、3アンダー・暫定13位タイで初日を終えた。
【写真】名物ホールにヘルメット男が出没!?
序盤のハイライトは3番パー5だ。「あれはラッキー」と振り返るのは、残り267ヤードから7番ウッドで放ったセカンドショット。フォローの風に乗ったボールはグリーン上で大きく弾み、ピンそばへ。約2.5メートルを1パットで沈め、イーグルを奪った。6番でも約2メートルを沈めてバーディを重ね、勢いに乗る。しかし、8番では右ラフからのセカンドがグリーン右前へ外れ、2パットのボギー。さらに14番でもスコアを落とし、風が強まる中で難しい展開を強いられた。それでも終盤に粘りを見せる。“コロシアム”と言われる16番パー3は、スタンドに囲まれた大会屈指の名物ホール。ここで約2メートルのバーディパットを沈めて歓声を引き出すと、続く17番でも約2.5メートルを決めて連続バーディを奪った。ギャラリーの熱狂に包まれる名物ホールは初体験だったが、「もっと緊張すると思ったんですけど、あまり緊張せずにプレーできました。バーディパットを外していたら、たぶんブーイングされたと思いますけど（笑）。歓声をもらえて良かった」と笑顔を見せた。多くのギャラリーが集まる終盤ホールでスコアを伸ばし、いい流れのまま初日を終えた。「最近は初日になかなかいいフィニッシュができていなかったので、まずはそこが良かったかなと思います」と手応えを口にする。2日目に向けては、「あすはまた状況をしっかり把握して、いいジャッジを続けていければ」と気を引き締めた。
