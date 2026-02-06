¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ù¥ó¼ê½Ñ·Ð¤Æ¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÇÉüµ¢¤Ø¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë´ë²è¤â
º£Ç¯·ëÀ®30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥É¤¬¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2026¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï ÄÌ»»9²óÌÜ¡£2019Ç¯»þÅÀ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿8²ó½Ð±é¡Ê¥µ¥Þ¥½¥ËºÇÂ¿¡Ë¤ò¼«¤é¹¹¿·¤·¡¢Zebrahead¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯»Ë¾å¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¿ÆÁ±Âç»È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£
¥µ¥Þ¥½¥Ë25¼þÇ¯¤Ë¡¢·ëÀ®30¼þÇ¯¤ÎZebrahead¤¬ºÇÂ¿½Ð±é¹¹¿·¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ë¥¼¥Ö¥é¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥Þ¥½¥ËÀ¹¤ê¾å¤²ÈÖÄ¹¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ÎÄê¡ª¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¥¼¥Ö¤Ø¤¬¤¤¤ëw ·ëÀ®30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Éº£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Zebrahead¤¬²áµî¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âº£²ó¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ÊÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÆü²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ø¸À¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤È´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë´ò¤·¤¤´ë²è¤âÈ¯É½¡£Zebrahead¤Ï Íè·î3·î¤«¤é¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë8·î¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î1¶Ê¤º¤Ä¿·¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë²Æ¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤òÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Å¸³«¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¤¬¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£Íè·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½Ñ¸å¤Ï°ìÄê´ü´Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ù¥ó¤À¤è¡£¼Â¤ÏÀè½µ¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¶á¡¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ñ¸å¤ÏÀäÂÐ°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥µ¥Þ¥½¥ËºÇÂ¿½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²óÉü¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¼Ben¡ÊZebrahead¡Ë
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAli¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡Éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤è¡£¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡£º£²ó¤Ç¡¢Zebrahead¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¤¬¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤ÏÉ¬»à¤ËÉü³è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤¢¤Î¡ÉÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¿·Þ¡É¤Ç¥Ù¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SS26¤Ç²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¡¼Ali¡ÊZebrahead¡Ë
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥É
ÇÛ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Øµ¡Ù(¥ï¥ó)
https://ZH.lnk.to/ZH_EPI
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. I Have Mixed Drinks About Feelings
2. Pulling Teeth
3. Doomsday on the Radio
4. Sink Like A Stone
5. Puppet Stringers
Official Website https://www.zebrahead.com/
º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï ÄÌ»»9²óÌÜ¡£2019Ç¯»þÅÀ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿8²ó½Ð±é¡Ê¥µ¥Þ¥½¥ËºÇÂ¿¡Ë¤ò¼«¤é¹¹¿·¤·¡¢Zebrahead¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯»Ë¾å¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ¿½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¿ÆÁ±Âç»È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Zebrahead¤¬²áµî¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âº£²ó¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤ÊÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÆü²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ø¸À¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤È´üÂÔ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë´ò¤·¤¤´ë²è¤âÈ¯É½¡£Zebrahead¤Ï Íè·î3·î¤«¤é¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë8·î¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î1¶Ê¤º¤Ä¿·¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë²Æ¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤òÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Å¸³«¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¤¬¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£Íè·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½Ñ¸å¤Ï°ìÄê´ü´Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ù¥ó¤À¤è¡£¼Â¤ÏÀè½µ¡¢¿´Â¡È¯ºî¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¶á¡¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ñ¸å¤ÏÀäÂÐ°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥µ¥Þ¥½¥ËºÇÂ¿½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²óÉü¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¼Ben¡ÊZebrahead¡Ë
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAli¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡Éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤è¡£¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡£º£²ó¤Ç¡¢Zebrahead¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¤¬¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤ÏÉ¬»à¤ËÉü³è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤¢¤Î¡ÉÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¿·Þ¡É¤Ç¥Ù¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SS26¤Ç²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¡¼Ali¡ÊZebrahead¡Ë
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¥¼¥Ö¥é¥Ø¥Ã¥É
ÇÛ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Øµ¡Ù(¥ï¥ó)
https://ZH.lnk.to/ZH_EPI
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. I Have Mixed Drinks About Feelings
2. Pulling Teeth
3. Doomsday on the Radio
4. Sink Like A Stone
5. Puppet Stringers
Official Website https://www.zebrahead.com/