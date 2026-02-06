６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０４．９５ポイント（１．１３％）安の２６５８０．２９ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も４７．８４ポイント（０．５３％）安の９０４５．５０ポイントと反落した。売買代金は１３９４億６２５０万香港ドルに縮小している（５日前場は１６８２億５１３０万香港ドル）。

外部環境の悪化で投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米労働市場の軟化を示す雇用関連データが相次いだことや、米ハイテク企業が相次ぎ巨額の人工知能（ＡＩ）設備投資計画を公表したことが不安材料だ。ＡＩ投資の回収や競争激化が警戒される中、香港でも関連銘柄に売りが波及している。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。足もとでは、関係部局が今週、春節９連休に向けた消費喚起策を発表している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が４．９％安、金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）が３．３％安、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（９９８８／ＨＫ）が２．６％安と下げが目立った。

セクター別では、ＡＩ技術関連が安い。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が６．６％、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が４．３％、雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が３．１％、青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

中国不動産セクターもさえない。中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が４．５％安、中国海外発展（６８８／ＨＫ）と合景泰富集団ＨＤ（１８１３／ＨＫ）がそろって２．２％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が１．７％安で引けた。

半面、消費セクターの一角はしっかり。茶飲料チェーンの四川百茶百道実業（２５５５／ＨＫ）が３．７％高、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）が２．５％高、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）とハイパーマーケットの高キン零售（６８０８／ＨＫ）がそろって２．４％高、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。

テック指数構成の電気自動車（ＥＶ）関連も物色される。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が７．２％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が５．３％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．０％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が２．７％ずつ上昇した。ハンセン科技（テック）指数は０．５％安と下げが小幅にとどまっている。

本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１１％高の４０８０．３１ポイントで前場の取引を終了した。非鉄・産金が高い。ハイテク、医薬、エネルギー、公益、自動車なども買われた。半面、金融は安い。軍需・宇宙産業、酒造、不動産、運輸も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）