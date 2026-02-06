エノモト<6928.T>が後場急騰し、２０００年９月以来、約２５年５カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績・配当予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の２７０億円から３００億円（前期比１１．６％増）、営業利益予想を１０億円から１６億円（同２．６倍）に引き上げており、業況を評価した買いを引き寄せている。



売上高はコネクター用部品がスマートフォンの最新モデル向けの好調継続を背景に大きく増加する。加えて、リードフレームもパワー半導体用が自動車向けの需要回復、オプト用がハイエンドＬＥＤ向けの量産が順次始まったことで当初の想定を上回る見通し。工場稼働率上昇や工程改善、メッキ工程内製化が利益を押し上げる。４～１２月期は売上高が２２４億１０００万円（前年同期比１０．２％増）、営業利益が１２億９４００万円（同２．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS