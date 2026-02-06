三越伊勢丹ホールディングス<3099.T>が大幅高で６連騰。同社は６日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想を従来の６２０億円から６５０億円（前期比２３．１％増）に引き上げたほか、自社株買いと配当予想の増額修正も開示しており、これらを好感した買いが株価を押し上げた。



国内百貨店における海外顧客売上高は訪日中国人の減少による影響を踏まえ、売上高の予想は従来の見通しから２０億円減額して５５４０億円（同０．３％減）に引き下げたものの、営業利益予想は据え置いた。期末配当予想は５円増額し４０円に修正。年間配当予想は７０円（前期は５４円）となる。自社株買いは総数１８００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．１％）、総額３００億円を上限とし、２月９日から来年２月８日の間に実施する予定。取得した全株式を来年２月２６日に消却する。４～１２月期の売上高は４０６３億４１００万円（前年同期比２．７％減）、最終利益は５１２億６７００万円（同１０．３％増）となった。



出所：MINKABU PRESS