日本モーゲージサービス <7192> [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の12.2億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の11億円→16億円(前期は14億円)に44.8％上方修正し、一転して14.1％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.4億円→8.4億円(前年同期は7.6億円)に2.4倍増額し、一転して10.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の20円→30円(前期は22円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.6％増の4.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の20.8％→22.4％に上昇した。



株探ニュース

