ビー・エム・エル <4694> [東証Ｐ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.0％増の96.2億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の96億円→105億円(前期は99.7億円)に9.4％上方修正し、一転して5.3％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の34.8億円→43.8億円(前年同期は46.1億円)に25.8％増額し、減益率が24.5％減→5.0％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.8％増の35.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.0％→8.5％に改善した。



株探ニュース

